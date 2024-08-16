Козак Сіромаха оживив картини художника у новому кліпі "Зоряно"

Відомий співак KOZAK SIROMAHA здивував новим кліпом на пісню "Зоряно", який створено у співпраці з заслуженим художником України Олегом Шупляком.

Дивіться атмосферний ролик "Зоряно" на YouTube.

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У новому треку артист оспівує Чумацький шлях, який з козацьких часів є надійним вказівником, і досі допомагає мандрівникам орієнтуватися навіть у темряві без зв’язку.

Олег Шупляк у своїх роботах часто зображає зоряну ніч, тому картини художника вдало лягли в основу кліпу. На відео Козак Сіромаха біля вогнища розповідає дітям байки про Чумацький шлях, а паралельно з’являються кадри "оживших" картин Шупляка, за допомогою штучного інтелекту.

Чумацький шлях вказував дорогу нашим предкам, це незмінний орієнтир. Де б ти не був, підніми голову і зрозумієш. Зараз є багато інших способів дізнатися шлях, але саме це сузір’я переносить нас на сотні років назад і дає уявлення про те, якими мудрими та розумними були наші предки, – коментує артист.

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