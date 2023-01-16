Співачка М'ЯТА презентувала ніжну пісню "Наречена"

"Наречена" – чергова пісня у кар'єрі співачки М'яти. На написання цього треку її надихнули українці, які проявляють свої найтепліші почуття у найтемніші часи. Слухайте музичну прем'єру!

Прем'єра пісні "Наречена" від виконавиці М'яти відбулася 13 січня 2023 року на YouTube. За кілька днів ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Ця пісня – це продовження життя в будь-яких умовах. Нам треба жити! Ми – українці! Ми будемо жити! Ви надихаєте!" – зазначила співачка.

Слухати пісню М'ЯТА – Наречена:

Слова пісні М'ЯТА – Наречена:

Я пів життя тобі віддаю, і всесвіт я за тебе за нас молю

Кохати разом мріяти разом казати люблю

Моя рука в твоїй руці ми в радості з тобою, в біді

Прокинутись разомтвоїм діамантом твоєї душі.

Пр.

А я твоя наречена, а ти в костюмі Кардена, і ми щасливі шалено, щасливі шалено, я твоя наречена

А я твоя наречена, а ти в костюмі Кардена, і ми щасливі шалено, щасливі шалено, я твоя наречена!

2 куплет:

Обрати, віддати, кохати і знати завжди.

Ніжність, відвертість, бажання, зізнання Це ми.

Хай кажуть люди і будь що буде просто закохані ми.

Моя рука в твоїй руці ми в радості з тобою, в біді

Прокинутись разомтвоім діамантом твоєї душі.

Пр.

А я твоя наречена, а ти в костюмі Кардена, і ми щасливі шалено, щасливі шалено, я твоя наречена

Тримай мене міцно, нікому не віддавай, кохай, кохай

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