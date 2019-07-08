Співачка Мерая Кері відкрила пляшку за допомогою голосу: відео

Популярна американська співачка Мерая Кері відкрутила кришку на пляшці за допомогою голосу. Зірка прийняла виклик і приєдналася до популярного серед знаменитостей флешмобу Bottle Cap Challenge. Ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У мережі став популярний флешмоб, суть якого відкрутити кришку на пляшці ногою з розвороту. Кері також стала учасником Bottle Cap Challenge, але зробила це набагато оригінальніше.

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На відео, що з'явилося на сторінці зірки видно, як вона стоїть біля пляшки. Співачка начебто готується збити кришку ногою, але закриває одне вухо рукою і починає співати. Від високого звуку пляшка починає вібрувати, а кришка злітає.

Деякі користувачі засумнівалися в достовірності побаченого, назвавши ролик трюком. Інші назвали співачку переможцем челенджу.

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