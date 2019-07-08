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Співачка Мерая Кері відкрила пляшку за допомогою голосу: відео

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Мерая Кері - фото 1
Мерая Кері / instagram

Популярна американська співачка Мерая Кері відкрутила кришку на пляшці за допомогою голосу. Зірка прийняла виклик і приєдналася до популярного серед знаменитостей флешмобу Bottle Cap Challenge. Ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У мережі став популярний флешмоб, суть якого відкрутити кришку на пляшці ногою з розвороту. Кері також стала учасником Bottle Cap Challenge, але зробила це набагато оригінальніше.

До теми: Гарячий челендж: дружина українського футболіста відкрила пляшку грудьми (відео)

На відео, що з'явилося на сторінці зірки видно, як вона стоїть біля пляшки. Співачка начебто готується збити кришку ногою, але закриває одне вухо рукою і починає співати. Від високого звуку пляшка починає вібрувати, а кришка злітає.

Деякі користувачі засумнівалися в достовірності побаченого, назвавши ролик трюком. Інші назвали співачку переможцем челенджу.

Читайте також: #BottleCapChallenge: українські зірки долучилися до популярного челенджу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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