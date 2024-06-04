Співачка KRUTЬ виконала останню пісню для полеглої парамедикині Ірини Цибух

У понеділок, 3 червня, у Львові пройшла церемонія прощання з журналісткою та парамедиком "Госпітальєрів" Іриною Цибух ("Чека"). Її подруга і відома українська співачка KRUTЬ, присвятила захисниці пісню на останню путь.

Церемонія прощання відбувалася у Гарнізонному храмі. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Під час прощання з парамедикинею, її подруга Марина Круть на бандурі виконала свою композицію "Воля".

Замість звуків міських сирен, заспівай мені гарних пісень. Ми прокинемось всі в один день від весняних і добрих вістей, – йдеться в пісні.

Зазначимо, що перед загибеллю захисниця залишила розпорядження щодо організації власних похоронів. Зокрема, вона висловила бажання бути похованою на історичному Личаківському кладовищі у Львові. Замість квітів – донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих. Ніяких штучних квітів чи пластику. Одяг – вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів/нок).

Окрім цього, згідно з побажаннями госпітальєрки, прощальна панахида у столиці відбулася у стінах Михайлівського собору 2 червня, а сотні людей зібралося на майдані Незалежності.

Поховання Ірини Цибух / Суспільне Новини

Містяни проводжали парамедикиню в останню путь під звуки гімну ОУН, творів Скорика, Івасюка та Петриненка. Трагічно, що дівчина не дожила кількох днів до свого 26-го дня народження, який мав відбутися 1 червня.

Більше про Ірину Цибух (Чека):

До повномасштабної війни львів'янка Ірина Цибух працювала журналісткою та менеджеркою на Суспільному. Вона займалась роботою з регіональними філіями, підготовкою міжрегіональних ефірів, реалізацією грантових проєктів і зйомками документальних фільмів. Крім основної діяльності, Цибух була медіатренеркою та долучалась до освітніх ініціатив.

24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення росії застало її у відрядженні в Краматорську, де вона з командою презентувала стрічки про дітей з віддалених сіл Донеччини та Луганщини. Початок війни змусив жінку приєднатися до лав ЗСУ.

16 листопада 2023 року, у День працівників радіо, телебачення та зв'язку, Володимир Зеленський нагородив Ірину орденом "За заслуги". А у березні 2024 року Цибух здобула престижну премію "УП 100. Сила жінок". Проте 29 травня на Харківському напрямку парамедикиня загинула під час ротації, не доживши кількох днів до свого 26-річчя.

Поховання Ірини Цибух / Суспільне Львів

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