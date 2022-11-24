Співачка KOLA розповіла про пережите у пісні "Листопад"

Співачка KOLA знову презентувала однокадровий кліп, на пісню "Листопад". Слухайте музичну прем'єру!

Прем'єра треку "Листопад" від виконавиці KOLA відбулася 19 листопада 2022 року на YouTube. За кілька днів ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Ця пісня для мене як насолода, через її гармонію, бо слова були написані мною про пережите. Я думаю, що кожна людина, яка кохала, відчувала цей стан закінчення відносин, він дійсно відчувається ніби в душі в тебе осінь, такий знаєте…приємний сум, чому приємний, тому що ми всі інколи любимо посумувати. Добре, що після цього суму в серці наступає знову весна, це баланс: в житті є і щасливі моменти й не дуже, головне, як до них ставитися", – прокоментувала співачка.

Слухати пісню KOLA – Листопад:

Слова пісні KOLA – Листопад:

Раптом тебе обпіка

Правда та, що гірка

І несе тебе кудись

Час шукати виходи

Хай дорога поверта

Без зворотнього квитка

І повільно плине час

Коли вогонь давно вже згас

Я зупиняю цей дощ

Але він знов падає як водоспад

Нащо ми пестимо любов

Ту що давно вже мов листопад

Скільки разів бачила те, що немає Більше

Десь там життя вже навкруги

Відпусти мене

Відпусти душу

Відпусти словом

Відпусти хоча б на мить

Я хочу вільною бути…

Я зупиняю цей дощ

Але він знов падає як водоспад

Нащо ми пестимо любов

Ту що давно вже мов листопад

Мов листя жовте так і ми

Осінньому дощу підкорені

Я нас вкладаю у книжки

Щоб в пам’яті зберегти все нами створене…

Я зупиняю цей дощ

Але він знов подає як водоспад

Нащо ми пестимо любов

Ту що давно вже мов листопад

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