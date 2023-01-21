Артем Пивоваров і Пес Патрон записали спільну пісню заради допомоги тваринам

Заради доброї справи співак Артем Пивоваров та пес Патрон зробили фіт – кавер на пісню артиста "Дежавю". Слухайте незвичний дует!

До того ж спільно з благодійною організацією, яка опікується тваринами, uanimals.official відкрили збір коштів для допомоги нашим маленьким друзям. Приєднатися можуть усі охочі!

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У складні часи кожен потребує підтримки, а особливо ті, хто не може подбати про себе сам. Під час війни чимало тварин залишилося без домівки та господаря, і піклування про них – наше спільне завдання. Адже в єдності наша сила! Нагодуй пухнастиків, надіславши донат", – зазначено в описі до пісні.

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