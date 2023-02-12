На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Співачка KOLA презентувала кліп на ліричну пісню "Тебе-собі"
-
- 20
KOLA випустила реліз пісні "Тебе-Собі", яка має нагадати всім нам, як важливо щиро кохати та берегти свої почуття. Співачка зазначила, що хоче, аби цей трек зараз, попри тривогу і страх за своїх рідних, подарував тепло вашим серцям. Слухайте музичну прем'єру!
Прем'єра кліпу "Тебе-собі" від виконавиці KOLA відбулася 10 лютого 2023 року на YouTube. За кілька годин ця відеоробота вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.
І ще: Наталія Могилевська переспівала свій хіт "Любила" українською
Насправді я думала, що ця пісня ніколи вже не вийде. Я дякую, що дочекалися. Написана була після ще в листопаді, на одному диханні, я вірю і хотіла б, щоб вона зігрівала вас, щоб вона була потрібна, щоб під час прослуховування вона занурювала в позитивний емоційний стан, той, який ви будете відчувати.Кліп, який ви бачите був знятий два дні тому, це інше відео, не дивлячись, що перше ми зняли ще в листопаді… але я так відчула, сподіваюсь що відчуєте і ви! Дякую що зі мною, люблю! Це – вам!", – коментує співачка.
Слухати пісню KOLA – Тебе-собі:
Слова пісні KOLA – Тебе-собі:
Кілометрами і дорогами стану я
Літаком, машиною станеш ти
Щоб могли ми все життя
Пліч о пліч Рука в руці
Тебе - як оберемок квітів
Собі - замість повітря
Тебе - не відпустити
Собі - назавжди залишити…
Тобі - співати неспинно
Пісні і кохати нестримно
А ти вже й так давно,
Показав мені що таке любов …
Кілометрами і дорогами стану я
Літаком, машиною станеш ти
Щоб могли ми все життя
Пліч о пліч Рука в руці
Кілометрами і дорогами стану я
Літаком, машиною станеш ти
Щоб могли ми все життя
Пліч о пліч Рука в руці
Скільки доріг ти пройшов без мене
Скільки машин зустрічала я
В житті дуже багато моментів
Але істина одна
Це
Ти та я
Ти та я
Ти та я
Це
Ти та я
Ти та я
Ти та я
Моя істина
Кілометрами і дорогами стану я
Літаком, машиною станеш ти
Щоб могли ми все життя
Пліч о пліч Рука в руці
Кілометрами і дорогами стану я
Літаком, машиною станеш ти
Щоб могли ми все життя
Пліч о пліч Рука в руці
До теми: TAYANNA та NAVIBAND випустили спільну білорусько-українську пісню "Біжи"
-
16:31Ось як збільшити запас ходу електромобіля взимку в мороз
-
15:25Художник Vhils створив портрет загиблого активіста Сергія Нігояна з постерів
-
14:32Як змиритися з відключенням світла і перестати психувати – психологічні поради
-
13:26Гурт T.HUTSULS представляє свій дебютний альбом "Гуцули"
-
12:28Inker опублікував перший спецвипуск коміксу до 24 лютого про вторгнення росії до України
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
11:27Привітання від зірки за донат – "Повернися живим" пропонує корисно відсвяткувати 14 лютого
-
10:29Brit Awards 2023 – список переможців головної музичної премії Британії
-
09:28Палички з тофу – рецепт ідеальної закуски за кілька хвилин
-
08:214 ранкові звички для продуктивного дня, які має мати кожен
- 12 лютого
-
20:33Погода 13 лютого в Україні – синоптикиня розповіла, яким буде понеділок
-
19:34Факапи, сюрпризи та плани – зірки розповіли, як святкуватимуть день Святого Валентина 2023
-
18:3513 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:33Володимир Ярославський показав, як правильно приготувати баскський чизкейк
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
16:31Гурт MOLODI випустив чуттєву пісню "Кіно"
-
15:31Дієтологи розповіли, що буде, якщо пропускати обід
-
14:33Антитіла презентували кліп на пісню "Фортеця Бахмут", яке зняли прямо на передовій
-
13:29У Канаді випустили особливу монету – це писанка з трипільськими візерунками
-
12:31Співачка KOLA презентувала кліп на ліричну пісню "Тебе-собі"
-
11:30Експерти склали рейтинг найнадійніших автомобілів
-
10:26Наталія Могилевська переспівала свій хіт "Любила" українською
-
09:28Грецький соус хтіпіті – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво
-
08:25Чим замінити ранкову каву для бадьорості на весь день
- 11 лютого
-
20:3312 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:32Як змиритися з відключенням світла і перестати психувати – психологічні поради
-
10:29Brit Awards 2023 – список переможців головної музичної премії Британії
- 12 лютого
-
19:34Факапи, сюрпризи та плани – зірки розповіли, як святкуватимуть день Святого Валентина 2023
-
14:33Антитіла презентували кліп на пісню "Фортеця Бахмут", яке зняли прямо на передовій
-
10:26Наталія Могилевська переспівала свій хіт "Любила" українською
- 11 лютого
-
18:30У мережі показали неймовірне фото 100-метрового водоспаду, який замерз у Криму
-
13:27"Книга-Мандрівка" створила мультфільм про Головнокомандувача ЗСУ Залужного
-
09:26Гурт Limp Bizkit випустив кліп з діпфейками Зеленського та путіна– дивіться крінжове відео
- 10 лютого
-
18:27Інтерв'ю з T.HUTSULS – про початок становлення, самобутність і місію колоритного гурту
-
13:31"Най хтос лиш слово скаже шє на діалект" – 15 гуцульських слів від запальної FIINKA
-
09:26Українська модель з'явилася на Тижні моди в Нью-Йорку з посланням до путіна
- 09 лютого
-
18:24Інтерв'ю з Андрієм Кравченком – ватажок "вовчиць" про допомогу ЗСУ, пісні та рецепт щастя
-
13:30Воїни світла. Воїни добра – Укрпошта анонсувала нові марки, присвячені енергетикам
-
09:25Дивіться рідкісне фото куниці лісової, яка потрапила у фотопастку
- 08 лютого
-
18:31Юні українці підкорили суддів румунського талант-шоу – дивіться неймовірний виступ
-
13:27The New York Times показав відомі місця у Туреччині до та після землетрусу
-
09:32Скільки українців досі слухають російську музику – дослідження
- 07 лютого
-
18:31Дивіться, як український безпілотник зняв з висоти знаменитий стадіон "Донбас Арена"
-
14:2821-річний українець здобув Кубок з акробатики, виконавши найскладніший стрибок у світі
-
10:31Чи столиця досі найдорожче місто – у Києві ціни на квартири знизилися на 400 тис. гривень
- 06 лютого
-
18:35Стало відомо, яке місто у світі найдорожче для проживання
-
14:36Бейбі-бум в Антарктиді – дивіться неймовірне відео появи на світ малого пінгвінятка
-
10:39Ґреммі 2023 – оголошені найкращі пісні та співаки року
- 05 лютого
-
19:32TAYANNA та NAVIBAND випустили спільну білорусько-українську пісню "Біжи"
-
14:29У мережі показали, як змінилася Міллі Боббі Браун, зірка серіалу "Дивні дива"