Співачка KOLA презентувала кліп на ліричну пісню "Тебе-собі"

KOLA випустила реліз пісні "Тебе-Собі", яка має нагадати всім нам, як важливо щиро кохати та берегти свої почуття. Співачка зазначила, що хоче, аби цей трек зараз, попри тривогу і страх за своїх рідних, подарував тепло вашим серцям. Слухайте музичну прем'єру!

Прем'єра кліпу "Тебе-собі" від виконавиці KOLA відбулася 10 лютого 2023 року на YouTube. За кілька годин ця відеоробота вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Насправді я думала, що ця пісня ніколи вже не вийде. Я дякую, що дочекалися. Написана була після ще в листопаді, на одному диханні, я вірю і хотіла б, щоб вона зігрівала вас, щоб вона була потрібна, щоб під час прослуховування вона занурювала в позитивний емоційний стан, той, який ви будете відчувати.Кліп, який ви бачите був знятий два дні тому, це інше відео, не дивлячись, що перше ми зняли ще в листопаді… але я так відчула, сподіваюсь що відчуєте і ви! Дякую що зі мною, люблю! Це – вам!", – коментує співачка.

Слухати пісню KOLA – Тебе-собі:

Слова пісні KOLA – Тебе-собі:

Кілометрами і дорогами стану я

Літаком, машиною станеш ти

Щоб могли ми все життя

Пліч о пліч Рука в руці

Тебе - як оберемок квітів

Собі - замість повітря

Тебе - не відпустити

Собі - назавжди залишити…

Тобі - співати неспинно

Пісні і кохати нестримно

А ти вже й так давно,

Показав мені що таке любов …

Кілометрами і дорогами стану я

Літаком, машиною станеш ти

Щоб могли ми все життя

Пліч о пліч Рука в руці

Кілометрами і дорогами стану я

Літаком, машиною станеш ти

Щоб могли ми все життя

Пліч о пліч Рука в руці

Скільки доріг ти пройшов без мене

Скільки машин зустрічала я

В житті дуже багато моментів

Але істина одна

Це

Ти та я

Ти та я

Ти та я

Це

Ти та я

Ти та я

Ти та я

Моя істина

Кілометрами і дорогами стану я

Літаком, машиною станеш ти

Щоб могли ми все життя

Пліч о пліч Рука в руці

Кілометрами і дорогами стану я

Літаком, машиною станеш ти

Щоб могли ми все життя

Пліч о пліч Рука в руці

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