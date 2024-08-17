Англомовна новинка від ОЕ: гурт презентував трек "Lighthouse" разом з Goo Goo Dolls

Гурт Океан Ельзи та лідер американського колективу Goo Goo Dolls Джон Ржезнік презентували спільний трек "Lighthouse". Композиція входить до однойменного альбому українських виконавців, реліз якого запланований на 11 жовтня 2024 року.

Співпраця "Океан Ельзи" з Goo Goo Dolls обіцяє стати одним з найяскравіших музичних подій року. Послухати трек можна на всіх музичних платформах.

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Фронтмен "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про сенси нової пісні. До того ж він висловив вдячність Ржезніку за співпрацю.

Маяк для мене є дуже потужною метафорою. Як українець, я не міг вигадати кращої метафори, щоб висловити нашу надію на майбутнє, саме тому пісня та альбом мають таку назву, – зізнався лідер гурту "Океан Ельзи".

Водночас Джон подякував Святославу за можливість стати частиною пісні Lighthouse. Фронтмен Goo Goo Dolls наголосив на важливості творчості українського гурту в межах рідної країни та за кордоном. Також стало відомо, що частину коштів, отриману з пісні, передадуть фандрейзинговій платформі United24.

Я радий, що гроші будуть передані на таку значущу справу. Гурт має багатий досвід обміну посланнями надії та єдності через свою музику, тож побажаємо їм подальших успіхів, оскільки вони надихають людей з України та за її межами, – зауважив Ржезнік.

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