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Христина Соловій презентувала нову лемківську пісню "Кучерики"

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Христина Соловій - фото 1
Христина Соловій / YouTube

Українська авторка і виконавиця Христина Соловій, яка в своїй творчості зокрема займається і популяризацією лемківських пісень, презентувала нову композицію "Кучерики". У мережі вже оцінили нове звучання.

16 серпня відбулася премʼєра нової пісні української музикантки Христини Соловій "Кучерики". Про це вона повідомила в instagram. Трек вже доступний на всіх музичних платформах.

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Співачка славиться тим, що у своїй творчості часто звертається до пісень лемків. Ці пісні є важливою частиною українського фольклору – етнографічної групи лемків, які проживають в регіоні Лемківщина, розташованому в Карпатах. Композиції містять глибокі емоції, думки і відображають прагнення лемків до кращого життя.

Якщо від пісні бувають сльози радості – то у мене так завжди від "Кучериків". З нею повʼязані найщемкіші події в моєму житті. І нарешті я її для вас записала, –прокоментувала новий реліз артистка.

Лемківські пісні відзначаються своєю поетичністю і мудрістю, вони передають не лише особисті переживання, а й колективні спогади та історії. Над аранжуванням пісні працював Павло Литвиненко.

Дякую Павлу Литвиненку за цей влучний саунд, а вам за те, що так довго чекали на нову лемківську пісню, – додала Соловій.

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Джерело: Христина Соловій
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