Співачка Bosco зняла кліп за допомогою смарт-окулярів: дивіться, що з того вийшло

Сучасні смартфони відкривають безліч можливостей для творчості і самореалізації. Уже неодноразово популярні виконавці вдавалися до допомоги iPhone для зйомки своїх відеокліпів. Але наша нова героїня Bosco пішла далі: вона використала смарт-окуляри.

Американська R&B-співачка Bosco зняла своє нове музичне відео за допомогою окулярів доповненої реальності Snap Spectacles 3.

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Відео побудовано таким чином, що глядач може спостерігати за емоціями аватара у лівій частині окулярів, натомість права демонструє ті чи інші події, що відбуваються з головними героями.

Що цікаво, кожен раз, коли змінюється емоційний фон героїв, аватар відповідає на це, демонструючи почуття за допомогою спецефектів, створених окулярами Snap Spectacles 3.

Нові окуляри – високотехнологічний гаджет, який отримав дві камери, що дозволяє їм створювати ролики з 3D-ефектом. Роздільна здатність фотографій досягає 1642х1642 пікселів, а відео – 1216х1216. Максимальна довжина відео не перевищує однієї хвилини.

Окуляри мають вбудовані фільтри, які дають відчуття доповненої реальності. Саме цю технологію і використали у кліпі Bosco.

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