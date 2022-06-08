Співачка Amelika Ocean презентувала потужну пісню про війну "Не брати, а кати"

Співачка Галина Капріян-Рудик, відома під псевдонімом Amelika Ocean, записала пісню про війну, яку розв'язала росія на території України. Слухайте нову пісню, від якої шкіра вкривається сирітками, а на очах виступають сльози!

Amelika Ocean, учасниця музичного шоу "Голос країни 10" у команді Дана Балана, написала пісню "Не брати, а кати" – слова та музика її авторства.

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Цю пісню Галина написала ще у 2017 році, реагуючи у такий спосіб на анексію Криму та війну на сході України. А після 24 лютого й початку повномасштабної війни співачка вирішила зробити студійний запис цієї пісні. Процес запису пісні відбувався під звуки вибухів неподалік від її будинку.

Слухати пісню AMELIKA OCEAN – Не брати, а кати!:

Слова пісні AMELIKA OCEAN – Не брати, а кати!:

Жили люди,

Своя хата і поле,

Своє море і гори,

Так подарував їм Бог!

Прийшли інші,

Кажуть, що вони більші,

Кажуть, що вони старші

І нажали на курок.

Відтяли, забрали.

Ви – це ті, про кого кажуть:

"Проміняв у дитинстві

Совість на шоколадку"

Лиш масштаби інші!

Ви – це ті, кого обходять,

Кого краще не чіпати,

Ваше серце – то камінь!

Не брати, а кати!

Не займайте мого світу,

Не руйнуйте мою хату!

Звідси я і так не піду,

Вам не вбити мою Правду!

Не зламати мою Волю!

Не змінити мою Віру!

З нею я іду до бою,

До кінця я з нею піду!

Як вам спиться? Що вам сниться?

Живіть, люди!

Своя хата і поле!

Своє море і гори!

Так подарував вам Бог!

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