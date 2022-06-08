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війна Kalush

Співачка Amelika Ocean презентувала потужну пісню про війну "Не брати, а кати"

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Співачка Amelika Ocean презентувала потужну пісню про війну "Не брати, а кати" - фото 1

Співачка Галина Капріян-Рудик, відома під псевдонімом Amelika Ocean, записала пісню про війну, яку розв'язала росія на території України. Слухайте нову пісню, від якої шкіра вкривається сирітками, а на очах виступають сльози!

Amelika Ocean, учасниця музичного шоу "Голос країни 10" у команді Дана Балана, написала пісню "Не брати, а кати" – слова та музика її авторства.

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Цю пісню Галина написала ще у 2017 році, реагуючи у такий спосіб на анексію Криму та війну на сході України. А після 24 лютого й початку повномасштабної війни співачка вирішила зробити студійний запис цієї пісні. Процес запису пісні відбувався під звуки вибухів неподалік від її будинку.

Слухати пісню AMELIKA OCEAN – Не брати, а кати!:

Слова пісні AMELIKA OCEAN – Не брати, а кати!:

Жили люди,
Своя хата і поле,
Своє море і гори,
Так подарував їм Бог!
Прийшли інші,
Кажуть, що вони більші,
Кажуть, що вони старші
І нажали на курок.
Відтяли, забрали.

Ви – це ті, про кого кажуть:
"Проміняв у дитинстві
Совість на шоколадку"
Лиш масштаби інші!
Ви – це ті, кого обходять,
Кого краще не чіпати,
Ваше серце – то камінь!
Не брати, а кати!

Не займайте мого світу,
Не руйнуйте мою хату!
Звідси я і так не піду,
Вам не вбити мою Правду!
Не зламати мою Волю!
Не змінити мою Віру!
З нею я іду до бою,
До кінця я з нею піду!

Як вам спиться? Що вам сниться?

Живіть, люди!
Своя хата і поле!
Своє море і гори!
Так подарував вам Бог!

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