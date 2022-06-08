Не зникай: слухайте ліричну баладу співачки OLVIA

Співачка Ольга Баландюх, відома під псевдонімом OLVIA, презентувала нову музичну роботу "Не зникай". Музика та слова авторства виконавиці – Ольга написала їх сама, а також зіграла партії скрипки та фортепіано. Слухайте мелодійну пісню!

Балада "Не зникай" – це крик душі, який співачка втілила через музику. Це ті емоції, які переживаєш, коли втрачаєш те, що дороге серцю, й не в змозі зберегти.

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У такі моменти згадуєш усі хвилини разом, усе, що зробив і усе, що міг би зробити. І відчуваєш порожнечу та безвихідь, особливо, коли це остаточний кінець. Починаєш картати себе за всі слова та вчинки, які могли спричинити біль. Сподіваєшся, що на тебе не тримали зла і відчували, що любов була, є і буде справжньою.

"Зараз, особливо під час війни, треба максимально цінувати стосунки з родиною, коханими, друзями. Адже завтрашній день невідомий. Живіть сьогодні, любіть сьогодні, дбайте одне за одним сьогодні й не відкладайте на потім", – прокоментувала Ольга Баландюх свою нову музичну роботу.

Нагадуємо, що Ольга Баландюх, відома під псевдонімом OLVIA, – учасниця талант-шоу "Голос країни" у 2020 році в команді Тіни Кароль. Також вона учасниця опери-міфу "Ukraine-Terra Incognita" й міжнародного джазового фестивалю Jazz Bez XX. Ще Ольга Баландюх, у складі львівського етногурту KURBASY, брала участь в концерті української музики "Ковчег Україна". Вона працює над проєктом "Голос Української Природи".

Слухайте пісню Ольга Баландюх – Не зникай:

Слова пісні Ольга Баландюх – Не зникай:

1. Пробач

Зберегти тебе я не змогла

хочу бути з тобою

Пробач

Неуважність мою, холод слів

Ти завжди зі мною.

Кожен день і кожну ніч

Присутність вловлюю твою

Кожен рух і кожен крок

Непевний.

Доторкнутися до хмар

Знайти тебе поміж небес

В руках повітря

Де ти є?

Приспів:

Не зникай

Ре зникай

Так сумно без тебе мені.

2. Ця відстань

Розділяє нас у просторах

Біль тіло гартує

Я пам'ятаю

Пам'ятаю усмішку твою

Ніколи не згасне

Приспів.

Через роки ми будемо разом

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