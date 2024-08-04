Співачка Alyona Alyona зворушливо привітала маму з днем народження

У п'ятницю, 2 серпня, мама однієї з представниць України цьогорічного конкурсу Євробачення відзначала день народження. Жінці виповнилося 53 роки.

З цієї радісної нагоди реперка alyona alyona присвятила чуттєві рядки найріднішій людині. Водночас вона показала рідкісні фото з ненькою у Instagram.

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Артистка подякувала найріднішій людині за виховання та знання, які здобула завдяки їй. До того ж виконавиця поділилася сімейними фото з мамою.

На першому кадрі alyona alyona постала у сценічному вбранні чорно-білого кольору, а її ненька – у зеленій вишиваній сукні. На наступних світлинах реперка, одягнена в чорну футболку, обіймає свою матір.

Насправді сьогодні моїй мамі 53 і я вітаю її з днем народження! Дуже радію, що в мене така золота мама. Ніколи не втомлюся дякувати їй за те, якою я виросла та скільки всього я в неї вчилась, вчусь та буду вчитися, – зізналася артистка.

Нагадаємо, alyona alyona та Jerry Heil виступили на сцені Євробачення-2024 з композицією "Teresa&Mariа". Номер співачок високо оцінили як журі, так і глядачі.

У результаті артистки отримали 453 бали та почесне третє місце у міжнародному конкурсі. Водночас перемогу здобула Швейцарія, яку представляли Nemo з піснею The Code.

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