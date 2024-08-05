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Співачка Адель зупинила концерт в Мюнхені заради фіналу Олімпіади 2024

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Адель - фото 1
Адель / Х

Популярна британська співачка Адель зупинила свій концерт задля трансляції півфіналу та фіналу бігу на 100 метрів на Олімпійських іграх-2024.

Про це йдеться на офіційному акаунті співачки в Х (Twitter).

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Концерт проходив у Мюнхені на спеціально побудованій арені. Адель зупинила концерт у той час, як відбувався фінал з бігу на 100 метрів серед жінок. Ба більше, вона не лише перестала співати, а й продемонструвала 80-тисячній аудиторії фінал найпрестижнішої бігової дисципліни прямо на екранах.

Схоже, що фавориткою британської співачки була американка Ша'Каррі Річардсон, яка в підсумку стала другою після бігунки з Сент-Люсії Жульєн Альфред.

Перемогу здобула представниця Сент-Люсії Жюльєн Альфред, а британка Деріл Нейта відстала на 0,04 секунди від першої трійки фіналістів.

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Джерело: Адель
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