Гурт EPOLETS запрем'єрив нову композицію "Ми не любим правду"

Після мінімалістичного, повільного і легкого альбому "темна вода", хлопці повернулись до їх характерного звучання: з важкими рифами і гучними приспівами, з протестним текстом на злобу дня.

Ролик до трека "Ми не любим правду" вже доступний на YouTube.

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Також група продовжує загравати з хіп-хопом і металевими вставками, як це було в треках "Спали ікони" і "Газлайт" для того, щоб в 2025 об'єднати це все в один концептуальний альбом.

Ця пісня про всіх нас. Ми настільки закриваємося у собі, фокусуючись на своїх внутрішніх проблемах,сумнівах і бажаннях, що починаємо бути менш уважними до зовнішніх деталей, фактів і реальності. І це небезпечне нехтування правдою дуже на користь нашим недругам, – розповіли учасники гурту EPOLETS.

Реакція мережі:

"Блін, аж не віриться, що якихось 10 років тому українських рок-гуртів було як пальців на одній руці. А тут сила силенна! Одночасно і якісний, і драйвовий, і з важливими контекстами. Респект, хлопці"

"Що для вас правда? те, що Еполетс це рознос, любов, мощ, сила"

"Пісня влучна, актуальна, підіймає проблематику, прикладів якої безліч в наш час особисто мені подобається, заслухаю до дір"

"Радію з того, що сучасна молодь в більшості своїй мега усвідомлена! Принаймні фанати Ероlets так точно"

"Текст, як завжди актуальний. Дуже потужна пісня!"

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