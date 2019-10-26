Співачка Адель дуже сильно схудла

Схудла співачка Адель потрапила в об'єктиви фотоапаратів на вечірці, присвяченій дню народження репера Дрейка. Шанувальники шоковані!

Зміни в зовнішність Адель почалися після її розлучення з чоловіком Саймоном Конескі у квітні цього року.

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Тоді співачка заявила, що буде насолоджуватися життям. Вона включила спорт у свою щоденну рутину, почала активно займатися пілатесом на спеціальному тренажері і вже через кілька місяців вразила шанувальників свої зовнішнім виглядом.

На дні народженні свого друга репера Дрейка Адель з'явилася в чорному вельветовому платті, що демонструє її нову фігуру.

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