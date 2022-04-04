Список країн Європи, у яких для українців діє безплатний проїзд

Десять країн Європи зробили безплатним проїзд у громадському транспорті для українців. Дізнайтеся, як це працює.

Деякі країни Європи вирішили підтримати українців та зробили проїзд у громадському транспорті повністю або частково безплатним. Серед цих країн Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Німеччина, Австрія, Франція, Іспанія, Італія, Швейцарія.

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У Польщі українцям дозволено не платити за проїзд на поїздах TLK, RegioJet і IC PKP Intercity. У касі потрібно показати український паспорт та отримати відповідний квиток.

Українці в Угорщині мають право безплатно користуватися поїздами MAV-START. Для цього необхідно звернутися у касу на залізничному вокзалі та отримати спеціальний квиток – solidarity ticket.

Чехія зробила безплатний проїзд на поїздах Leo Express, PKP, Regio Jet і CD. Не забудьте показати свій паспорт.

У Словаччині для українців діє безплатний проїзд на поїздах ZSSK і автобусах Slovak Lines.

Німеччина забезпечила українцям можливість безплатно їздити в поїздах Deutsche Bahn. Зверніться в центр обслуговування Deutsche Bahn та отримайте спеціальний квиток. Його вирізняє позначка "helpukraine". Також окремі міста забезпечують безплатний проїзд у громадському транспорті. Достатньо лише показати український паспорт.

Австрією можна їздити без оплати на поїздах ÖBB. У Відні можна користуватися міським транспортом, якщо покажете український закордонний паспорт.

У Франції українці можуть їздити в поїздах SNCF і автобусами компанії TER. Ще переселенцям безплатно забезпечують виїзд в сусідні країни. На касі вокзалу можна дізнатися інформацію щодо наявності безплатних квитків.

В Іспанії перевізник RENFE пропонує безплатні квитки на поїзди між іспанськими містами або до Франції. На касі або у сервісних центрах RENFE покажіть український паспорт.

Протягом 5 днів після прибуття в Італію можна безплатно їздити потягами Trenitalia. Ще українці безплатно їздять автобусами Marino Bus.

У Швейцарії українці безплатно можуть користуватися поїздами компаній TGV LYRIA і SBB CFF FFS, а також територією країни можна безплатно пересуватися на громадському транспорті.

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