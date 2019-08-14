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Список смартфонів Huawei, які першими оновляться до EMUI 10

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Перші оновлення "прилетять" на початку вересня - фото 1
Перші оновлення "прилетять" на початку вересня

Незабаром після анонсу фірмової прошивки EMUI 10 у мережі з'явилася детальна інформація про моделі смартфонів Huawei, які першими отримають довгоочікуваний апдейт. Оновлений список включає не тільки назви апаратів, а й дати переходу зазначених гаджетів на новітню версію Android Q.

Згідно з опублікованою на форумі вендора інформацією, першими до десятої ревізії EMUI на базі Android 10 оновляться Huawei P30 і P30 Pro – бета-версію прошивки для цих пристроїв користувачі зможуть завантажити "по повітрю" вже 8 вересня.

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Смартфони Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X і Mate 20 RS отримають оновлення до кінця вересня. Разом з ними третя ревізія оболонки Magic UI "прилетить" і на моделі HONOR 20, 20 Pro, V20 і Magic 2.

Список смартфонів Huawei, які першими оновляться до EMUI 10 - фото 347568

EMUI 10, за заявою розробників, поліпшить плавність роботи ОС і продуктивність смартфонів. Серед інших нововведень – поява загальносистемної темної теми оформлення для всіх гаджетів і поліпшена інтеграція з іншими пристроями екосистеми вендора.

Раніше Huawei і HONOR опублікували детальні списки моделей своїх пристроїв, які в перспективі перейдуть на Android Q. Імовірно апарати, що не увійшли в сьогоднішній шорт-лист, будуть оновлені пізніше з офіційним релізом мобільної операційної системи Google.

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Джерело: Gizmochina
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