Harmony: у мережі з'явилися фото з інтерфейсом нової операційної системи Huawei

Китайський сайт IT Home опублікував фотографії, на яких зображений "розумний" інтерфейс телевізора Honor Vision, що працює під управлінням операційної системи HarmonyOS.

Просунуту операційну систему в основі пристрою Honor підкреслюють додатки погоди, дзвінків або обміну файлами, які багато користувачів звикли бачити на своїх смартфонах. На екрані є налаштування, швидкий доступ до перегляду фільмів і серіалів.

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Інтерфейс HarmonyOS

Примітно, що Honor Vision отримав висувну камеру для відеодзвінків. Сама Harmony підтримує функцію швидкого обміну файлами між пристроями завдяки Huawei Share.

Крім знімка з інтерфейсом також доступні більш детальні фотографії з телевізором Honor Vision.

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