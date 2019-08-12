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Harmony: у мережі з'явилися фото з інтерфейсом нової операційної системи Huawei

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Нова операційна система Harmony - фото 1
Нова операційна система Harmony / arstechnica

Китайський сайт IT Home опублікував фотографії, на яких зображений "розумний" інтерфейс телевізора Honor Vision, що працює під управлінням операційної системи HarmonyOS.

Просунуту операційну систему в основі пристрою Honor підкреслюють додатки погоди, дзвінків або обміну файлами, які багато користувачів звикли бачити на своїх смартфонах. На екрані є налаштування, швидкий доступ до перегляду фільмів і серіалів.

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Інтерфейс HarmonyOS - фото 347095
Інтерфейс HarmonyOS

Примітно, що Honor Vision отримав висувну камеру для відеодзвінків. Сама Harmony підтримує функцію швидкого обміну файлами між пристроями завдяки Huawei Share.

Крім знімка з інтерфейсом також доступні більш детальні фотографії з телевізором Honor Vision.

Harmony: у мережі з'явилися фото з інтерфейсом нової операційної системи Huawei - фото 347094
Harmony: у мережі з'явилися фото з інтерфейсом нової операційної системи Huawei - фото 347093

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Джерело: ithome
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