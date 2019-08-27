Список продуктів, на яких не варто економити

Багато людей ходять за покупками, вишукуючи знижки і акції на продукти, однак треба знати, що не на всіх товарах можна економити. Лікарі вважають, що від цих двох продуктів не можна відмовлятися заради економії.

Вживання риби та м'яса надзвичайно важливо для організму. Ці продукти містять незамінні амінокислоти і багато білка. Недостатнє вживання їх позначається на функції всіх систем організму.

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Їсти незамінні продукти необхідно не менше двох раз на тиждень. Лікарі звернули увагу на те, що необов'язково витрачати більшу частину коштів на корисну їжу. Для економії бюджету краще відмовитися від ковбас і напівфабрикатів.

Зауважимо, що риба містить багато омега-3 жирних кислот. Ці полінасичені жири є найважливішим компонентом для здоров'я. Вони зменшують запальні процеси в усьому тілі, а також стабілізують артеріальний тиск, знижують згортання крові, допомагають при серцево-судинних захворюваннях.

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