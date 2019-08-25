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Смачних снів: ці подушки хочеться з'їсти

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Смачні подушки - фото 1
Смачні подушки

Мешканці Азії завжди відрізнялись креативним підходом до всього, тому не дивно, що навіть подушки у них мають доволі незвичайний вигляд. Готові побачити те, що викликатиме апетит перед сном?

Якщо ввечері вам складно боротися з бажанням знищити смаколики в холодильнику, то такі подушки з просторів китайських інтернет-магазинів точно не повинні з'являтись у вашому помешканні. Річ у тому, що креативні люди створили справді "смачні" речі для сну.

А тим часом: Жінка викрала машину і сама викликала поліцейських, тому що зголодніла

А саме подушки у вигляді курячих стегенець, гомілок та інших страв. Середня вартість однієї такої складає приблизно 15 доларів, але, звісно ж, можна знайти і за копійки. Щоправда, ключове питання – навіщо. Як вам такий креатив? Діліться думками у коментарях:

Смачних снів: ці подушки хочеться з'їсти - фото 349973

Смачних снів: ці подушки хочеться з'їсти - фото 349968

Смачних снів: ці подушки хочеться з'їсти - фото 349969

Смачних снів: ці подушки хочеться з'їсти - фото 349970

Смачних снів: ці подушки хочеться з'їсти - фото 349971

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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