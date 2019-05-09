Названі спеції, які поліпшують роботу мозку

Ми звикли сприймати спеції як дуже незначне доповнення до страв, але експертам відомо, що при правильному використанні вони здатні не тільки кардинально змінювати смак звичних продуктів.

В Україні аніс не є популярною спецією, тоді як практично у всьому світі він входить до основного набору господині.

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Крім тонкого смаку, який здатний додати страві нові нотки, аніс поліпшується загальний стан організму, бадьорить під час робочого дня, підвищує витривалість і навіть настрій. Його регулярне вживання є профілактикою харчових розладів і проблем зі шлунком.

Спеція аніс

Не менш корисним є чорний перець, який використовують в основному для додання їжі смаку і гостринки. Але варто знати, що це справжня панацея від проблем зі шлунком, нетравленням, печією, і здуттям живота. А ще він прискорює обмін речовин і сприяє травленню.

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