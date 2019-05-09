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Названі спеції, які поліпшують роботу мозку

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Чорний перець справжня панацея від проблем зі шлунком - фото 1
Чорний перець справжня панацея від проблем зі шлунком / profisam

Ми звикли сприймати спеції як дуже незначне доповнення до страв, але експертам відомо, що при правильному використанні вони здатні не тільки кардинально змінювати смак звичних продуктів.

В Україні аніс не є популярною спецією, тоді як практично у всьому світі він входить до основного набору господині.

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Крім тонкого смаку, який здатний додати страві нові нотки, аніс поліпшується загальний стан організму, бадьорить під час робочого дня, підвищує витривалість і навіть настрій. Його регулярне вживання є профілактикою харчових розладів і проблем зі шлунком.

Спеція аніс - фото 326700
Спеція аніс

Не менш корисним є чорний перець, який використовують в основному для додання їжі смаку і гостринки. Але варто знати, що це справжня панацея від проблем зі шлунком, нетравленням, печією, і здуттям живота. А ще він прискорює обмін речовин і сприяє травленню.

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Джерело: ogorodsadovod
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