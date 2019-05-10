Лікарі розповіли, кому підходить харчування 5 разів на день

Кожна людина хоча б раз замислювався про те, як часто потрібно їсти. Якщо говорити про частоту прийомів харчування, потрібно звертати увагу на наявність хвороб і особисті переваги в їжі.

Часте харчування (5 разів на день) підходить людям:

при повністю виснажених надниркових

при проблемах з жовчним міхуром, до моменту, поки не налагодите хороший відтік жовчі

веганам, якщо не вистачає 2-3 прийомів їжі для набору добової потреби калорій

повністю здоровим людям, які мало їдять солодке

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По-перше, всі, хто їсть м'ясо, їдять раз на день (в тваринному світі). Після чого перетравлюють, так влаштований організм. М'ясо перетравлюється довго, до 4 годин у шлунку, ще до 6 годин у тонкому кишечнику. Немає сенсу кидати "нові дрова" в піч, де наполовину ще горять старі.

По-друге, кожен прийом їжі, точніше, те, що не вода, призводить до викиду інсуліну на 3-4 години. Часті піки підвищення інсуліну знижують чутливість клітин до нього. При кожному перекусі гормон починає виділятися ще більше. Ви відчуваєте перепади високого інсуліну і зниження глюкози, коли хочете спати після їжі.

Яким людям підходить часте харчування

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