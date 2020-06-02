Список iPhone, які точно отримають оновлення до iOS 14

iOS 14 мають показати 22 червня під час WWDC 2020

На майбутній конференції для розробників WWDC 2020 Apple представить нову версію мобільної операційної системи iOS 14. Попри щорічне скорочення списку підтримуваних пристроїв, цього разу, як стверджують інсайдери, компанія потішить навіть власників п'ятирічних моделей фірмових смартфонів.

Ізраїльське видання The Verifier опублікувало звіт, згідно з яким iOS 14 отримають всі моделі, які сумісні з iOS 13.

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Інформація про це була знайдена у коді передрелізної версії прошивки. Таким чином, iOS 14, якщо вірити джерелу, можна буде встановити на такі моделі смартфонів Apple:

iPhone 6s / 6s Plus

iPhone SE (2016/2020)

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS / XS Max

iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max

iOS 14 отримає навіть старенький iPhone 6s

При цьому інсайдери відзначають, що для iPhone 6s / 6s Plus і класичного iPhone SE свіжа версія прошивки стане останньою офіційно підтримуваною. На жаль, у звіті не розкриваються плани Apple з програмного апгрейду сімейства планшетів iPad.

Презентація прошивки очікується у рамках заходу WWDC 2020 року, який відбудеться 22 червня.

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