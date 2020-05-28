Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Колекціонер показав iPod Touch, який так і не вийшов: виглядає футуристично

  • 34
Колекціонер показав фото унікального iPod Touch - фото 1
Колекціонер показав фото унікального iPod Touch

Лінійка плеєрів Apple iPod Touch налічує вже кілька поколінь, але, як виявилося, не всі з них дійшли до прилавків магазинів. У мережі з'явилися кілька фотографій із зображенням "яблучного" гаджета, що так і не надійшов у продаж.

Цікавий він ще й тому, що згідно з публікацією, компанія свідомо обмежила функціональність однієї з серійних моделей.

Це цікаво: iPhone 12 покажуть пізніше запланованого часу

Автором знімків став колекціонер Джуліо Зомпетті, що спеціалізується на пошуку рідкісних пристроїв Apple. За його словами, на фотографіях зображений прототип третього покоління iPod Touch, що так і не надійшов у виробництво.

На жаль, цьому iPod Touch не судилось з'явитися на прилавках:

Колекціонер показав iPod Touch, який так і не вийшов: виглядає футуристично - фото 406794

Колекціонер показав iPod Touch, який так і не вийшов: виглядає футуристично - фото 406795

Колекціонер показав iPod Touch, який так і не вийшов: виглядає футуристично - фото 406796

Колекціонер показав iPod Touch, який так і не вийшов: виглядає футуристично - фото 406797

Головною особливістю пристрою став отвір для камери на задній кришці, відсутній у серійної моделі. Встановлювати їх у фірмові плеєри компанія почала лише з четвертого покоління iPod Touch, представленого у вересні 2010 року.

Ентузіаст стверджує, що задовго до релізу в Apple був готовий прототип iPod Touch з камерою, але керівництво корпорації вирішило "притримати" цю опцію, яка в підсумку була реалізована лише роком пізніше. При цьому розбирання плеєра показало, що розміщення внутрішніх елементів iPod Touch третього покоління дійсно вказує на можливість установки камери, якій так і не судилося з'явитися в цій моделі гаджета.

Читайте також: Комплект поставки нових iPhone стане ще біднішим: аналітики

Джерело: appleinsider
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
  • 24 травня, 18:50
  • 1374
Післякарантинна мода: найстильніші види чоловічих вусів
  • 23 травня, 15:25
  • 253
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 661
Загрузка...
Новини