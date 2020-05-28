На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Колекціонер показав iPod Touch, який так і не вийшов: виглядає футуристично
-
- 34
Лінійка плеєрів Apple iPod Touch налічує вже кілька поколінь, але, як виявилося, не всі з них дійшли до прилавків магазинів. У мережі з'явилися кілька фотографій із зображенням "яблучного" гаджета, що так і не надійшов у продаж.
Цікавий він ще й тому, що згідно з публікацією, компанія свідомо обмежила функціональність однієї з серійних моделей.
Це цікаво: iPhone 12 покажуть пізніше запланованого часу
Автором знімків став колекціонер Джуліо Зомпетті, що спеціалізується на пошуку рідкісних пристроїв Apple. За його словами, на фотографіях зображений прототип третього покоління iPod Touch, що так і не надійшов у виробництво.
На жаль, цьому iPod Touch не судилось з'явитися на прилавках:
Головною особливістю пристрою став отвір для камери на задній кришці, відсутній у серійної моделі. Встановлювати їх у фірмові плеєри компанія почала лише з четвертого покоління iPod Touch, представленого у вересні 2010 року.
Ентузіаст стверджує, що задовго до релізу в Apple був готовий прототип iPod Touch з камерою, але керівництво корпорації вирішило "притримати" цю опцію, яка в підсумку була реалізована лише роком пізніше. При цьому розбирання плеєра показало, що розміщення внутрішніх елементів iPod Touch третього покоління дійсно вказує на можливість установки камери, якій так і не судилося з'явитися в цій моделі гаджета.
Читайте також: Комплект поставки нових iPhone стане ще біднішим: аналітики
-
15:48На продаж виставили рідкісний спортивний Plymouth
-
15:22Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня
-
15:00Привітання з Днем ангела Юлії 2020: вірші, смс і проза на іменини
-
14:53Пара з Німеччини відтворює кадри з популярних фільмів: виглядає не гірше, ніж в оригіналі
-
14:21Instagram буде платити популярним блогерам: перші деталі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:00Картинки з Днем ангела Юлії: гарні листівки і відкритки з іменинами
-
13:52Чи потрібно відсипатися на вихідних: відповідь учених
-
13:21Ці бюджетні продукти знижують рівень цукру в крові
-
12:53Відома дата презентації Sony PlayStation 5: залишилось кілька днів
-
12:23Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я
-
11:51Брехала роками: наймолодша мільярдерка виявилась мільйонеркою
-
11:22Уже колишня: дівчина викинула Chevrolet Impala свого хлопця, поки він був у відрядженні
-
10:54Не лише для чоловіків: учені розповіли, чому порно корисно дивитися жінкам
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:22Брітні Спірс випустила пісню після 4 років перерви: слухайте Mood Ring
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня
-
09:23OnePlus позбавила власників топового 8 Pro крутої фішки
-
08:56У Швеції продають село-курорт
-
08:30Мережу спантеличив Запорожець з салоном від Mazda
-
08:13Як збадьоритися за лічені хвилини: поради для тих, хто знову не виспався
- 29 травня
-
21:53Пишногруда модель знялася у прозорому топі: відверте фото
-
21:2130 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50В Україні помітили рідкісний будинок-позашляховик від Mercedes
-
20:22Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття
-
15:22Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня
-
12:23Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня
-
08:13Як збадьоритися за лічені хвилини: поради для тих, хто знову не виспався
- 29 травня
-
20:22Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття
-
18:00У яких випадках страхова має право відмовитись оплачувати ремонт автомобіля
-
16:07Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
-
14:32Якою буде погода на вихідні в Україні: прогноз на 30 та 31 травня
-
13:06Як ухвалювати рішення та зачаровувати в бізнесі: 5 книг з реальними кейсами
-
09:46Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 29 травня
-
07:18Погода в Україні 29 травня: точний прогноз на сьогодні
- 28 травня
-
21:23Не нахабній і ще 6 заповідей ідеального сексу, який вона не забуде
-
20:00Притула назвав ТОП 7 улюблених місць у Києві: непопсова добірка
-
18:21Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+
-
16:00Forbes вперше за 4 роки склав рейтинг найбагатших українців: ТОП 10
-
13:44Слухайте Радіо МАКСИМУМ онлайн
-
13:00Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
-
11:35Флешки Гордона та Миколина погода: реакція мережі на скасування запуску SpaceX
- 27 травня
-
17:0410 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х
-
14:30Перевірені лайфхаки на кухні, які спростять ваше життя
-
12:00Можна зламати язик: 10 українських скоромовок, які під силу не всім
-
09:27Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 27 травня
-
07:15Погода в Україні 27 травня: точний прогноз на сьогодні
- 26 травня
-
20:45Мої плани vs 2020 рік: добірка мемів, від яких сумно і весело водночас
-
18:21Як змінилися актори культового фільму Гладіатор: фото тоді і зараз