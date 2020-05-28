Колекціонер показав iPod Touch, який так і не вийшов: виглядає футуристично

Лінійка плеєрів Apple iPod Touch налічує вже кілька поколінь, але, як виявилося, не всі з них дійшли до прилавків магазинів. У мережі з'явилися кілька фотографій із зображенням "яблучного" гаджета, що так і не надійшов у продаж.

Цікавий він ще й тому, що згідно з публікацією, компанія свідомо обмежила функціональність однієї з серійних моделей.

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Автором знімків став колекціонер Джуліо Зомпетті, що спеціалізується на пошуку рідкісних пристроїв Apple. За його словами, на фотографіях зображений прототип третього покоління iPod Touch, що так і не надійшов у виробництво.

На жаль, цьому iPod Touch не судилось з'явитися на прилавках:

Головною особливістю пристрою став отвір для камери на задній кришці, відсутній у серійної моделі. Встановлювати їх у фірмові плеєри компанія почала лише з четвертого покоління iPod Touch, представленого у вересні 2010 року.

Ентузіаст стверджує, що задовго до релізу в Apple був готовий прототип iPod Touch з камерою, але керівництво корпорації вирішило "притримати" цю опцію, яка в підсумку була реалізована лише роком пізніше. При цьому розбирання плеєра показало, що розміщення внутрішніх елементів iPod Touch третього покоління дійсно вказує на можливість установки камери, якій так і не судилося з'явитися в цій моделі гаджета.

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