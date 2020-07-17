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Червона і зелена зони: МОЗ оновило список країн, після яких не потрібна самоізоляція

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Подорожі за кордон - фото 1
Подорожі за кордон / pixabay

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало список країн "червоної" і "зеленої" зони відповідно до нових критеріїв, які затвердив Кабінет міністрів. Дізнайтесь, після повернення з яких держав потрібно проходити самоізоляцію або робити тест ПЛР, а після яких – ні.

Загалом список МОЗ складається з 53 країн. Напередодні уряд підвищив показник для розподілу країн на "червону" і "зелену" зони з 40 до 55 активних хворих на 100 тисяч населення.

Це цікаво: Самоізоляція після повернення з Єгипту та Албанії більше не потрібна

У "червону зону" потрапили країни, де показник захворюваності на Covid-19 перевищує 55 на 100 тисяч населення. Наприклад, Чорногорія і Мальдіви. Після повернення з "червоних країн" потрібно пройти двотижневу обсервацію / самоізоляцію або ж зробити тест на коронавірус.

В Україні показник захворюваності на Covid-19 становить 62.

Натомість в Україні не потрібно проходити самоізоляцію/обсервацію мандрівникам, що повертаються з держав "зеленої зони". Зокрема, завдяки оновленому критерію Албанія та Болгарія потрапили до країн "зеленої зони", але за показниками перебувають "на межі".

Червона і зелена зони: МОЗ оновило список країн, після яких не потрібна самоізоляція - фото 416276
Червона і зелена зони: МОЗ оновило список країн, після яких не потрібна самоізоляція - фото 416279

Червона і зелена зони: МОЗ оновило список країн, після яких не потрібна самоізоляція - фото 416284

Червона і зелена зони: МОЗ оновило список країн, після яких не потрібна самоізоляція - фото 416280

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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