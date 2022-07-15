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"До тих, хто слухає це гівно": MamaRika пояснила, чому варто забути про російську музику

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MamaRika звернулась до тих, хто слухає російську музику - фото 1
MamaRika звернулась до тих, хто слухає російську музику / instagram.com/mamarika_official

Співачка MamaRika висловилась щодо того, чому українцям потрібно розпрощатись з російським контентом. Зірка без прикрас пояснила, яким чином російська музика та відео шкодять нашій країні.

33-річна популярна українська співачка MamaRika з перших днів активно відстоює свою українську позицію, займається благодійністю та випускає болючі треки про нашу нову реальність. Нещодавно виконавиця дала інтерв'ю Аліні Доротюк, у якому розповіла про те, як живеться зараз зіркам та чому потрібно відмовитись від всього російського контенту в мережі.

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Усі ми живемо в режимі безробіття, в режимі волонтерства. Ми всі зараз без професії, ми всі волонтери, тому це наразі на фазі мрій. Якісь були в закромах заощадження, і вони дуже інтенсивно закінчуються, – ділиться співачка.

Зараз найбільші витрати Насті (справжнє ім'я MamaRika) та її чоловіка Сергія Середи полягають у всьому необхідному для маленького сина. Єдиним доходом для зіркової пари є роялті. Тому MamaRika неймовірна вдячна всім своїм шанувальникам та слухачам, які підтримують українське та виводять українську музику у тренди. Також виконавиця не втримала емоцій та звернулась до всіх, хто досі не відмовився від російського контенту.

Я хочу звернутись до тих, хто слухає це гівно і монетизує таким способом, спонсорує війну. Люди навіть не розуміють, що просто один раз послухавши російський контент, подивившись у YouTube якусь передачу чи послухавши російську пісню, ви спонсоруєте війну. Бо це зараховується на їхній рахунок, вони це потім вкидають у їхню економіку, в результаті ці гроші йдуть на зброю, якою знищують наші будинки, наші життя. Тому я вас прошу, закликаю, народ, перестаньте підтримувати оркістанський двіж, будь ласка, – закликала вона.

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