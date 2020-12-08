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Спіймати Кайдаша, Zoom та як зробити все добре: що шукали українці в Google у 2020 році

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Спіймати Кайдаша, Zoom та як зробити все добре: що шукали українці в Google у 2020 році - фото 1

Традиційно в кінці року Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів. Очікувано, в році, що минає юзерів з України найбільше хвилювали питання, пов'язані з коронавірусом.

Так, найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 року у Google Україна став саме "Коронавірус". Також до першої десятки увійшли запити "Коронавірус рекомендації", "Симптоми коронавірусу" і "Карантин в Україні".

І ще: Google назвав найпопулярніші відео в Україні: що дивилися українці на YouTube в 2020 році

Найпопулярніші запити
  1. Коронавірус;
  2. Коронавірус рекомендації;
  3. Вибори в США;
  4. Google Classroom;
  5. Симптоми коронавірусу;
  6. На урок;
  7. Холостячка;
  8. Свята 2020;
  9. Карантин в Україні;
  10. Zoom.
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Zoom

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про Олексія Навального, Джо Байдена і Олександра Лукашенка. З людей, які покинули нас у 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Браянта і письменника-сатирика Михайла Жванецького.

Персона
  1. Олексій Навальний;
  2. Джо Байден;
  3. Олександр Лукашенко;
  4. Михайло Єфремов;
  5. Кім Чен Ин;
  6. Артем Дзюба;
  7. Дональд Трамп;
  8. Геннадій Кернес;
  9. Моргенштерн;
  10. Біллі Айліш.
Втрати
  1. Борис Клюєв;
  2. Кобі Браянт;
  3. Михайло Жванецький;
  4. Дієго Марадона;
  5. Чедвік Боузман;
  6. Армен Джигарханян;
  7. Настя Тропіцель;
  8. Джордж Флойд;
  9. Шон Коннері;
  10. Валентина Легкоступова.
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Олексій Навальний

В категорії "Фільми" в 2020 році українці найчастіше шукали в Google фільм 2011 року Стівена Содерберга "Зараження". Також українців цікавила оскароносна корейська драма "Паразити".

Фільм
  1. Зараження;
  2. Малефісента 2;
  3. Після 2;
  4. Холодне серце 2;
  5. Скажені весілля 2;
  6. Джентльмени;
  7. Поліцейський з Рубльовки: Новорічне свавілля 2;
  8. Паразити;
  9. Готель "Белград";
  10. Форд проти Феррарі.
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Зараження

Лідером в категорії телевізійних шоу стало романтичне реаліті-шоу "Холостячка". Серед серіалів українці найчастіше шукали іспанську кримінальну драму "Паперовий будинок", український серіал "Спіймати Кайдаша" і фентезі "Відьмак".

Серіал
  1. Паперовий будинок;
  2. Спіймати Кайдаша;
  3. Відьмак;
  4. Гра на виживання;
  5. Хід королеви;
  6. Постукайте в мої двері;
  7. Перевал Дятлова;
  8. Ніщо не трапляється двічі;
  9. Жорстокий Стамбул;
  10. Утриманки.
ТВ-шоу
  1. Холостячка;
  2. Холостяк 10;
  3. Танці з зірками;
  4. Оскар 2020;
  5. Супермама;
  6. Супер топ-модель по-українськи;
  7. Голос країни 2020;
  8. Євробачення 2020;
  9. Від пацанки до панянки;
  10. Наречена для тата.
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Паперовий будинок

"Купівлею року" в Україні стали медичні маски, крім того, українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 і картину за номерами.

Купівля
  1. Маска медична;
  2. Пульсоксиметр;
  3. Респіратор;
  4. iPhone 12;
  5. Антисептик;
  6. Гліцерин;
  7. Парацетамол;
  8. Картина за номерами;
  9. Кварцева лампа;
  10. Кисневий концентратор.
Спіймати Кайдаша, Zoom та як зробити все добре: що шукали українці в Google у 2020 році - фото 438362

У категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки". В першу десятку також потрапили класичний роман Джейн Остін "Гордість і упередження", фентезі "Відьмак" Анджея Сапковського, антиутопія Джорджа Оруелла "1984" і один з найвідоміших романів Стівена Кінга "Воно".

Книга
  1. Маленькі жінки – Луїза Мей Олкотт;
  2. 365 днів – Бланка Ліпінська;
  3. Гордість і упередження – Джейн Остін;
  4. Відьмак – Анджей Сапковський;
  5. Хлопчик в смугастій піжамі – Джон Бойн;
  6. 1984 – Джордж Оруелл;
  7. Друге життя Уве – Фредрік Бакман;
  8. Воно – Стівен Кінг;
  9. Таймлесс. Рубінова книга – Керстін Гір;
  10. Після – Анна Тодд.
Спіймати Кайдаша, Zoom та як зробити все добре: що шукали українці в Google у 2020 році - фото 438363

Крім цього, у 2020 році користувачі ставили багато питань, пов'язаних з коронавірусів і намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг.

Питання: "Що таке?"
  1. Що таке пандемія;
  2. Що таке коронавірус:
  3. Що таке локдаун;
  4. Що таке дефолт;
  5. Що таке ауф;
  6. Що таке снюс;
  7. Що таке краш;
  8. Що таке крінж;
  9. Що таке карантин вихідного дня;
  10. Що таке надзвичайний стан.
Питання: "Чому?"
  1. Чому горить Австралія;
  2. Чому зростає долар;
  3. Чому не можна дарувати годинник;
  4. Чому не працює тік ток;
  5. Чому вибиває вайбер;
  6. Чому болять груди;
  7. Чому хасиди їдуть до Умані;
  8. Чому не можна спати навпроти дзеркала;
  9. Чому звільнили Богдана;
  10. Чому в Італії так багато хворих.
Питання: "Як?"
  1. Як зшити маску;
  2. Як зробити антисептик для рук;
  3. Як лікувати коронавірус;
  4. Як передається коронавірус;
  5. Як правильно носити маску;
  6. Як померла Свинка Пеппа;
  7. Як вийти заміж;
  8. Як повернути нюх;
  9. Як зробити все добре;
  10. Як видалити акаунт в інстаграм.
Спіймати Кайдаша, Zoom та як зробити все добре: що шукали українці в Google у 2020 році - фото 438364

Читайте також: У Google назвали ТОП пісень, які користувачі наспівували для пошуку

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