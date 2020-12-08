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Спіймати Кайдаша, Zoom та як зробити все добре: що шукали українці в Google у 2020 році
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Традиційно в кінці року Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів. Очікувано, в році, що минає юзерів з України найбільше хвилювали питання, пов'язані з коронавірусом.
Так, найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 року у Google Україна став саме "Коронавірус". Також до першої десятки увійшли запити "Коронавірус рекомендації", "Симптоми коронавірусу" і "Карантин в Україні".
І ще: Google назвав найпопулярніші відео в Україні: що дивилися українці на YouTube в 2020 році
Найпопулярніші запити
- Коронавірус;
- Коронавірус рекомендації;
- Вибори в США;
- Google Classroom;
- Симптоми коронавірусу;
- На урок;
- Холостячка;
- Свята 2020;
- Карантин в Україні;
- Zoom.
У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про Олексія Навального, Джо Байдена і Олександра Лукашенка. З людей, які покинули нас у 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Браянта і письменника-сатирика Михайла Жванецького.
Персона
- Олексій Навальний;
- Джо Байден;
- Олександр Лукашенко;
- Михайло Єфремов;
- Кім Чен Ин;
- Артем Дзюба;
- Дональд Трамп;
- Геннадій Кернес;
- Моргенштерн;
- Біллі Айліш.
Втрати
- Борис Клюєв;
- Кобі Браянт;
- Михайло Жванецький;
- Дієго Марадона;
- Чедвік Боузман;
- Армен Джигарханян;
- Настя Тропіцель;
- Джордж Флойд;
- Шон Коннері;
- Валентина Легкоступова.
В категорії "Фільми" в 2020 році українці найчастіше шукали в Google фільм 2011 року Стівена Содерберга "Зараження". Також українців цікавила оскароносна корейська драма "Паразити".
Фільм
- Зараження;
- Малефісента 2;
- Після 2;
- Холодне серце 2;
- Скажені весілля 2;
- Джентльмени;
- Поліцейський з Рубльовки: Новорічне свавілля 2;
- Паразити;
- Готель "Белград";
- Форд проти Феррарі.
Лідером в категорії телевізійних шоу стало романтичне реаліті-шоу "Холостячка". Серед серіалів українці найчастіше шукали іспанську кримінальну драму "Паперовий будинок", український серіал "Спіймати Кайдаша" і фентезі "Відьмак".
Серіал
- Паперовий будинок;
- Спіймати Кайдаша;
- Відьмак;
- Гра на виживання;
- Хід королеви;
- Постукайте в мої двері;
- Перевал Дятлова;
- Ніщо не трапляється двічі;
- Жорстокий Стамбул;
- Утриманки.
ТВ-шоу
- Холостячка;
- Холостяк 10;
- Танці з зірками;
- Оскар 2020;
- Супермама;
- Супер топ-модель по-українськи;
- Голос країни 2020;
- Євробачення 2020;
- Від пацанки до панянки;
- Наречена для тата.
"Купівлею року" в Україні стали медичні маски, крім того, українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 і картину за номерами.
Купівля
- Маска медична;
- Пульсоксиметр;
- Респіратор;
- iPhone 12;
- Антисептик;
- Гліцерин;
- Парацетамол;
- Картина за номерами;
- Кварцева лампа;
- Кисневий концентратор.
У категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки". В першу десятку також потрапили класичний роман Джейн Остін "Гордість і упередження", фентезі "Відьмак" Анджея Сапковського, антиутопія Джорджа Оруелла "1984" і один з найвідоміших романів Стівена Кінга "Воно".
Книга
- Маленькі жінки – Луїза Мей Олкотт;
- 365 днів – Бланка Ліпінська;
- Гордість і упередження – Джейн Остін;
- Відьмак – Анджей Сапковський;
- Хлопчик в смугастій піжамі – Джон Бойн;
- 1984 – Джордж Оруелл;
- Друге життя Уве – Фредрік Бакман;
- Воно – Стівен Кінг;
- Таймлесс. Рубінова книга – Керстін Гір;
- Після – Анна Тодд.
Крім цього, у 2020 році користувачі ставили багато питань, пов'язаних з коронавірусів і намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг.
Питання: "Що таке?"
- Що таке пандемія;
- Що таке коронавірус:
- Що таке локдаун;
- Що таке дефолт;
- Що таке ауф;
- Що таке снюс;
- Що таке краш;
- Що таке крінж;
- Що таке карантин вихідного дня;
- Що таке надзвичайний стан.
Питання: "Чому?"
- Чому горить Австралія;
- Чому зростає долар;
- Чому не можна дарувати годинник;
- Чому не працює тік ток;
- Чому вибиває вайбер;
- Чому болять груди;
- Чому хасиди їдуть до Умані;
- Чому не можна спати навпроти дзеркала;
- Чому звільнили Богдана;
- Чому в Італії так багато хворих.
Питання: "Як?"
- Як зшити маску;
- Як зробити антисептик для рук;
- Як лікувати коронавірус;
- Як передається коронавірус;
- Як правильно носити маску;
- Як померла Свинка Пеппа;
- Як вийти заміж;
- Як повернути нюх;
- Як зробити все добре;
- Як видалити акаунт в інстаграм.
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