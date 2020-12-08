Спіймати Кайдаша, Zoom та як зробити все добре: що шукали українці в Google у 2020 році

Традиційно в кінці року Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів. Очікувано, в році, що минає юзерів з України найбільше хвилювали питання, пов'язані з коронавірусом.

Так, найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 року у Google Україна став саме "Коронавірус". Також до першої десятки увійшли запити "Коронавірус рекомендації", "Симптоми коронавірусу" і "Карантин в Україні".

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Найпопулярніші запити

Коронавірус; Коронавірус рекомендації; Вибори в США; Google Classroom; Симптоми коронавірусу; На урок; Холостячка; Свята 2020; Карантин в Україні; Zoom.

Zoom

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про Олексія Навального, Джо Байдена і Олександра Лукашенка. З людей, які покинули нас у 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Браянта і письменника-сатирика Михайла Жванецького.

Персона

Олексій Навальний; Джо Байден; Олександр Лукашенко; Михайло Єфремов; Кім Чен Ин; Артем Дзюба; Дональд Трамп; Геннадій Кернес; Моргенштерн; Біллі Айліш.

Втрати

Борис Клюєв; Кобі Браянт; Михайло Жванецький; Дієго Марадона; Чедвік Боузман; Армен Джигарханян; Настя Тропіцель; Джордж Флойд; Шон Коннері; Валентина Легкоступова.

Олексій Навальний

В категорії "Фільми" в 2020 році українці найчастіше шукали в Google фільм 2011 року Стівена Содерберга "Зараження". Також українців цікавила оскароносна корейська драма "Паразити".

Фільм

Зараження; Малефісента 2; Після 2; Холодне серце 2; Скажені весілля 2; Джентльмени; Поліцейський з Рубльовки: Новорічне свавілля 2; Паразити; Готель "Белград"; Форд проти Феррарі.

Зараження

Лідером в категорії телевізійних шоу стало романтичне реаліті-шоу "Холостячка". Серед серіалів українці найчастіше шукали іспанську кримінальну драму "Паперовий будинок", український серіал "Спіймати Кайдаша" і фентезі "Відьмак".

Серіал

Паперовий будинок; Спіймати Кайдаша; Відьмак; Гра на виживання; Хід королеви; Постукайте в мої двері; Перевал Дятлова; Ніщо не трапляється двічі; Жорстокий Стамбул; Утриманки.

ТВ-шоу

Холостячка; Холостяк 10; Танці з зірками; Оскар 2020; Супермама; Супер топ-модель по-українськи; Голос країни 2020; Євробачення 2020; Від пацанки до панянки; Наречена для тата.

Паперовий будинок

"Купівлею року" в Україні стали медичні маски, крім того, українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 і картину за номерами.

Купівля

Маска медична; Пульсоксиметр; Респіратор; iPhone 12; Антисептик; Гліцерин; Парацетамол; Картина за номерами; Кварцева лампа; Кисневий концентратор.

У категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки". В першу десятку також потрапили класичний роман Джейн Остін "Гордість і упередження", фентезі "Відьмак" Анджея Сапковського, антиутопія Джорджа Оруелла "1984" і один з найвідоміших романів Стівена Кінга "Воно".

Книга

Маленькі жінки – Луїза Мей Олкотт; 365 днів – Бланка Ліпінська; Гордість і упередження – Джейн Остін; Відьмак – Анджей Сапковський; Хлопчик в смугастій піжамі – Джон Бойн; 1984 – Джордж Оруелл; Друге життя Уве – Фредрік Бакман; Воно – Стівен Кінг; Таймлесс. Рубінова книга – Керстін Гір; Після – Анна Тодд.

Крім цього, у 2020 році користувачі ставили багато питань, пов'язаних з коронавірусів і намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг.

Питання: "Що таке?"

Що таке пандемія; Що таке коронавірус: Що таке локдаун; Що таке дефолт; Що таке ауф; Що таке снюс; Що таке краш; Що таке крінж; Що таке карантин вихідного дня; Що таке надзвичайний стан.

Питання: "Чому?"

Чому горить Австралія; Чому зростає долар; Чому не можна дарувати годинник; Чому не працює тік ток; Чому вибиває вайбер; Чому болять груди; Чому хасиди їдуть до Умані; Чому не можна спати навпроти дзеркала; Чому звільнили Богдана; Чому в Італії так багато хворих.

Питання: "Як?"

Як зшити маску; Як зробити антисептик для рук; Як лікувати коронавірус; Як передається коронавірус; Як правильно носити маску; Як померла Свинка Пеппа; Як вийти заміж; Як повернути нюх; Як зробити все добре; Як видалити акаунт в інстаграм.

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