Спіймати Кайдаша: дата виходу і графік серій нового серіалу

Вже зовсім скоро буде прем'єра нового українського серіалу "Спіймати Кайдаша". Старт нової картини припадає на початок березня. Дізнайтесь, коли телеканал СТБ покаже новий серіал, скільки буде епізодів та який сюжет підготували автори серіалу "Спіймати Кайдаша".

Серіал "Спіймати Кайдаша" – це історія про українців, яку зняли за мотивами найвідомішої повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я".

І ще: Пульс: історію української чемпіонки показали у спортивній драмі (трейлер)

Дата виходу серіалу "Спіймати Кайдаша" на СТБ

Коли: 2 березня (понеділок) о 20:00

(понеділок) о 20:00 Де: СТБ

Кількість епізодів: 12 серій

Жанр: мелодрама

зйомка серіалу "Спіймати Кайдаша"

Графік серій серіалу "Спіймати Кайдаша"

Хронометраж кожної серії буде приблизно 30 хвилин. Всі нові серії будуть виходити на телеканалі СТБ з понеділка. Глядачам підготували 12 серій у 1 сезоні. Дивіться серіал "Спіймати Кайдаша" з 2 березня!

Сюжет серіалу "Спіймати Кайдаша"

У центрі сюжету життя 8 головних героїв. У серіалі основні історії розвиваються за сюжетними лініями відомої повісті. Також додано й багато нових сюжетних ліній. Події розгортається хронологічно протягом 9 років – з 2005 по 2014 рік.

Цікаво, що зйомки серіалу "Спіймати Кайдаша" тривали у селі під Києвом у спеціально побудованому дворі та будинку, де живуть Кайдаші. Також творці серіалу вирішили, що всі герої серіалу розмовляють суржиком, а не чистою українською мовою. Тож готуйтеся почути "смачний сільський суржик!"

Акторський склад серіалу "Спіймати Кайдаша"

Головні ролі у серіалі зіграли Віктор Жданов (Кайдаш), Ірина Мак (Кайдашиха) і Тарас Цимбалюк (Тарас). Також у серіалу "Спіймати Кайдаша" зіграли такі талановиті актори:

Григорій Бакланов

Антоніна Якушева

Дарина Федина

Ярослав Безкоровайний

Роман Ясіновський

Юлія Врублевська

Ігор Назаров

Олена Галл-Савальська

Ніна Набока

Христина Федорак

Офіційний трейлер серіалу "Спіймати Кайдаша"

До теми: Мої думки тихі: саундтреки й музика з українського фільму, що вразив глядачів