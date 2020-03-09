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Спіймати Кайдаша 8, 9 серія: дивитися онлайн український серіал 2020
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Серіал "Спіймати Кайдаша" – це сучасна версія відомої повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". 8 і 9 серія здивували глядачів новими перипетіями. Дивіться онлайн свіжі епізоди!
Історія, яка стала основою серіалу "Спіймати Кайдаша", написана ще в 1878 році, проте порушені в ній проблеми актуальні й досі. Літературних героїв перенесли у 21-е століття, і в сучасній версії вони навіть зберегли свої імена. Прем'єра стрічки отримала схвальні відгуки українців, тож стежте за новими перепитіями.
Це цікаво: Попередні серії драми "Спіймати Кайдаша"
8 серія: Сім'я забула про день народження Кайдашихи
Першого квітня настає день народження Марусі Кайдашихи, до якого господиня готувалася ще за три дні. Маруся наготувала повний стіл й чекала гостей, а вся сім'я забула про її свято. Щоб загладити свою вину, Лаврін та Мелашка дарують матері чайний сервіз Мотрі. Чи минеться їм це?
Дивитись онлайн серіал Спіймати Кайдаша 8 серія від 09-03-2020
Омелько продовжує безбожно пити. Це доводить його до того, що він знову бачить чортівню й втрачає мову! Родичі ведуть його в місто, щоб показати спеціалістам. Але лікарі не знають, що робити. Чи вживуться свекруха та невістка й чи зможе Омелько одужати?
9 серія: У село прийшли Новий рік і нова влада
Всі святкують прийдешній Новий рік. Таня та Артем збираються в гості до Лавріна з Мелашкою. Дівчина має народити другу дитину. Карпо та Мотря повернулися з міста до села, щоб жити з тестем і тещею, проте Мотрі й тут не дуже добре. Рідна мати вважає, що Мотря вийшла заміж не за того і їй потрібно розлучатися. Через похмурі думки Мотря напивається на новорічному корпоративі в сільраді й забуває дорогу додому.
Дивитися онлайн серіал Спіймати Кайдаша 9 серія від 09-03-2020
Омелько одужав і став ходити до церкви та дотримуватися всіх заповітів. Ніби у Кайдашів стало мирно, проте не надовго. Новорічна ніч принесе головним героям нові "сюрпризи".
До теми: Нові серіали березня 2020, які варто подивитись у перший місяць весни
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