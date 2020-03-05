Спіймати Кайдаша 7 серія: дивитися онлайн серіал, опис сюжету

Український серіал "Спіймати Кайдаша" дивує тлумаченням відомої повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Нова 7 серія захопливої стрічки вийшла на екрани 5 березня. Дивіться онлайн свіжий епізод!

Оригінальна історія про сварливу сімейку Кайдашів була написана ще в 1878 році, проте порушені в ній проблеми актуальні й зараз. Автори серіалу "Спіймати Кайдаша" переосмислюють повість на сучасний лад, що робить її ще ближчою до глядачів.

Це цікаво: Попередні 5 і 6 серії драми "Спіймати Кайдаша"

Стрічки вже б'є рекорди переглядів на ТБ, тож не пропустіть новий епізод і ви!

7 серія: Мотря божеволіє через відсутність дітей

Юна Мелашка стала мамою, але Лаврін їде на заробітки в Обухів та залишає її на поруки скандальної рідні. Кайдашиха не дає дівчині насолодитися вихованням первістка: свекруха буквально не дає їй підійти до дитини, няньчить її сама, а Мелашку навмисно завантажує нескінченним переліком роботи.

Поява маляти в сім'ї все більше пригнічує Мотрю. Через відсутність дітей вона прив'язалася до пса Султана так, немов він її син. Варто тварині з'їсти щось не те, як вона готова падати Карпу в ноги, плакати й благати, щоб він відвіз його до ветеринара в сам Богуслав.

Дивитись онлайн серіал Спіймати Кайдаша 7 серія від 05-03-2020

Спостерігаючи за сім'єю брата, Карпо теж гостріше відчуває бажання мати дітей. Це підштовхує його більше часу проводити з Анджеліною. Він навіть пропонує Тані оформити на нього опіку за дівчинкою з обов'язком платити аліменти.

Схоже, сім'я Карпа та Мотрі на межі, тож парі потрібно рятувати свій шлюб.

До теми: Переказ, аналіз і уривок повісті Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"