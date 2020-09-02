Спіймати Кайдаша 5 серія: дивитись онлайн розширену версію серіалу

На ТБ стартувала розширена версія серіалу "Спіймати Кайдаша", який підкорив серця глядачів. У 5 серії нам показали сцени, які не ввійшли в прем'єрний показ. Дивіться онлайн оновлені епізоди 2020!

Навіть якщо ви вже переглянули всі 12 серій першого сезону серіалу Спіймати Кайдаша, це не привід не дивитись режисерську версію. У розширені епізоди включені цікаві сцени, які досі не виходили в ефір, тож вмикайте та насолоджуйтесь переглядом якісного кіно.

До теми: Спіймати Кайдаша 3, 4 серія розширеної версії

В основі серіалу – повість українського письменника Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Оригінальна історія була написана ще в 1878 році, проте автори осучаснили порушені в ній проблеми, що актуальні й досі. Сценаристом проєкту стала Наталка Ворожбит.

5 серія Спіймати Кайдаша (розширена версія)

Друге сватання в сім'ї Кайдашів

Лаврін після зустрічі з Мелашкою твердо вирішив узяти її за дружину. Звісно, а як же без сватання? Із самого ранку Маруся та Омелько чепурилися, приводили себе в людський вигляд і накупили гостинців сватам. Та вже в дорозі нареченому та його батькам стало зрозуміло: без пригод сватання не відбудеться. Дорогою до Балашів герої зустріли стару відьму з пустим відром! Забобони чи перші ластівки, аби негайно повернутися в Семигори?

Дивитись онлайн серіал Спіймати Кайдаша 5 серія від 02-09-2020

Сватання з сюрпризом

Поки свекруха зі свекром за стільки часу нарешті залишили самих Мотрю та Карпа, молода сім'я не гаяла даремно часу. Дівчина поставила собі ціль зачати дитину. От тільки хлопцю було байдуже бажання дружини, йому б краще декілька годин поспати та відпочити від криків…

Дивіться також: 1 сезон серіалу Спіймати Кайдаша повністю