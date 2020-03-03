Спіймати Кайдаша 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "Спіймати Кайдаша" стартував на каналі СТБ. Прем'єрні 1 і 2 серія демонструють сучасну версію історію родини Кайдаша і Кайдашихи, яку ми читали ще в школі. Дивіться онлайн перші епізоди!

Серіал "Спіймати Кайдаша" знятий за мотивами повісті українського письменника Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". І хоча оригінальна історія написана ще в 1878 році, порушені в ній проблеми актуальні й досі. Відтак, автори стрічки вирішили перенести улюблених героїв у 21-е століття.

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У сучасній версії додалося кілька нових сюжетних поворотів, але це анітрохи не зіпсувало враження від історії. Кайдашиха залишилася такою само сварливою і солодкоголосою, Мотря – норовливою, а Мелашка – тихою й милою.

Історія починається з того, що Лаврін, молодший син Кайдаша, повертається з армії. Він скучив по клубу, танцям і дівчатам, тому відчайдушно гуляє. А Карпо вже поклав око на Мотрю, дівчину з найбільш пробивним характером у Семигорах. Незабаром хлопцеві вдалося вмовити її одружитися. З цього моменту і почалися лихоліття для сім’ї Кайдашів. Дві господині в будинку сперечаються, лаються і б’ються. Ніхто не може поступитися і промовчати, ніхто не може пробачити. Мимоволі втягнуті в конфлікт чоловіки теж перестають довіряти один одному…

Дивитись онлайн серіал Спіймати Кайдаша 1 серія від 02-03-2020

Несподіваний роман Мотрі та Карпа триває вже кілька місяців. Дівчина хитромудро погрожує Кайдашенку тим, що виїде до Богуслава, тому хлопець робить їй пропозицію руки та серця. Родина нареченою не у захваті від такої ідеї, як і нареченого. Кожному не подобається характер другої половинки своєї дитини, а додає суперечок ще й проблема святкування весілля та питання, де ж потім житимуть молодята.

Дивитись онлайн серіал Спіймати Кайдаша 2 серія від 02-03-2020:

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