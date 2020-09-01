Спіймати Кайдаша 3, 4 серія розширеної версії: дивитись онлайн серіал 2020

Розширена версія серіалу "Спіймати Кайдаша" підкорює українське ТБ. 1 вересня на каналі СТБ вийшли 3 та 4 серії зі сценами, які не ввійшли в прем'єрний показ. Дивіться онлайн оновлені епізоди!

Навіть якщо ви вже бачили серіал Спіймати Кайдаша в оригінальній версії, то це не причина не дивитись режисерську версію. У неї ввійшли цікаві сцени, які досі не виходили в ефір. Тож вмикайте та насолоджуйтесь переглядом якісного українського кіно.

Тут більше: Спіймати Кайдаша 1, 2 серія

Серіалу знятий на основі повісті українського письменника Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Оригінальна історія написана ще в 1878 році, проте автори осучаснили порушені в ній проблеми, і вони актуальні досі. Сценаристкою проєкту стала Наталка Ворожбит.

3 серія Спіймати Кайдаша (розширена версія)

Мотря воює з Кайдашихою

У хаті Кайдашів із появою Мотрі побільшало криків і скандалів. Невістка стала для Марусі не дочкою, а наймичкою! То корову подої, то свиней нагодуй, то їсти навари – стара Кайдашиха завантажила Мотрю роботою по повній програмі. Але головна героїня, попри купу щоденних справ, ще й мусила вислуховувати невдоволення другої мами її роботою. Ба більше, ще й селом пустила чутки, що в Мотрі руки не з того місця ростуть. Це злить молодицю не на жарт.

Дивитись онлайн серіал Спіймати Кайдаша 3 серія від 01-09-2020

Між тим, старий Омелько ще більше почав прикладатися до чарки та весь вільний час проводить на СТО, а Лавріну остогидло щодня вислуховувати крики Мотрі та Марусі, а тому без вагань прийняв запрошення на роботу в місті. Здається, невістка та свекруха залишилися сам на сам зі своїми скандалами. Є надія, що коляда примирить дві ворожі сторони...

Маруся пліткує про Мотрю

4 серія Спіймати Кайдаша (розширена версія)

Кого вибере Лаврін?

Усе село тільки й Лавріна обговорює. Хлопець уже довгий час працює в Богуславі, але щотижня приїжджає в Семигори. Але найдивніше те, що молодший Кайдаш постійно закуповує в сільському магазині продукти на дві сім’ї. Один пакет тягне до сусідки Тані, яка нещодавно народила дівчинку, а інший – до матері з батьком. От тільки чому він так часто ходить на подвір'я до Танюхи?

Дивитись онлайн серіал Спіймати Кайдаша 4 серія від 01-09-2020

Мотрі таки вдалося вмовити Карпа та влаштуватися бухгалтеркою до головихи. Попри те, що сварлива невістка майже не з'являється вдома, сварок у хаті менше не стало. Поки Мотря на роботі, Маруся робить ревізію в її кімнаті. То косметику спробує, то одяг переміряє, то гроші перерахує. Одного разу Кайдашисі таки не вдалося залишитися непоміченою у своїх справах, і її на гарячому впіймає Мотря. Крики, скандали… Хоча б у хаті Кайдашів усе стабільно.

Лаврін зустрів Мелашку

Дивіться також: 1 сезон серіалу Спіймати Кайдаша