Спіймати Кайдаша 5, 6 серія: дивитися онлайн український серіал 2020

Серіал "Спіймати Кайдаша" – це сучасна версія відомої повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". 5 і 6 серія здивували глядачів новими перипетіями. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

Історія, яка стала основою серіалу "Спіймати Кайдаша", написана ще в 1878 році, проте порушені в ній проблеми актуальні й досі. Літературних героїв перенесли в 21-е століття, і в сучасній версії вони навіть зберегли свої імена.

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Прем'єра стрічки отримала схвальні відгуки українців, тож стежте, як розвиваються події далі.

5 серія: Мотря почала війну з Лавріном за окрему хату

Дивитись онлайн серіал Спіймати Кайдаша 5 серія від 04-03-2020

Омелько і Маруся їдуть свататися. Цього разу до Балашів у сусіднє село. Ні батько, ні мати Лавріна жодного разу не бачили майбутньої невістки, тому всю дорогу розпитують, який у неї характер і чи багаті батьки. Побачивши на власні очі, у якій тісноті й бідності живе сім'я, Кайдашиха, звичайно, передумала давати благословення. Ще більше вона розлютилася, коли дізналася, скільки майбутній невістці років. Біситься й Мотря. Героїня серіалу розуміє, що ще одній сім'ї в будинку просто немає місця. Карпо, як і раніше, не хоче переїжджати до її родичів – і вона придумує хитрий план умовити Лавріна переробити в житловий будинок половину сараю. Але коли молодший Кайдашенко закінчує ремонт, Мотря згорає від заздрощів, що впустила окрему затишну хату. І знову починає накидатися на Карпа. Чим закінчиться ділення житлової площі? І як Лаврін доб'ється дозволу на одруження? Дивіться у новій серії.

6 серія: Маруся і Мотря загриміли в поліцію за переділ майна

Дивитися онлайн серіал Спіймати Кайдаша 6 серія від 04-03-2020

Не звертаючи уваги на вагітність Мелашки, свекруха не дає їй продихнути, завантажуючи важкою роботою. Намагаючись догодити матері Лавріна й одночасно Мотрі, молодша невістка опиняється між двох вогнів. Карпо з дружиною переїхали жити в окрему хату, але сварки не припинилися. Тепер Кайдашиха і Мотря сперечаються, у кого більше права на кожну свиню, ділять кролів і курей, хто відбере швидше, б'ються за межу городу й навіть розміряли двір. Помиритися в одному СТО не можуть і старший син з Омельком. Карпо злиться, що батько знову почав пити, і бере за ремонт самогонкою. Тому теж зчиняє переділ майна. Дивіться далі, як скандали доведуть Кайдашів до поліцейської дільниці і кому вдасться відхапати шматок двору побільше.

Відео додається..

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