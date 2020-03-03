Спіймати Кайдаша 3, 4 серія: дивитись онлайн український серіал

Новий серіал "Спіймати Кайдаша" на каналі СТБ є адаптацією відомої повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". 3 і 4 серія здивували глядачів несподіваними поворотами. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

Оригінальна історія, яка лягла в основу серіалу "Спіймати Кайдаша", написана ще в 1878 році, проте порушені в ній проблеми актуальні й досі. Улюблених літературних героїв перенесли в 21-е століття, і в сучасній версії вони навіть зберегли свої імена.

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Прем'єра стрічки отримала схвальні відгуки українців, тож стежте, як розвиваються події далі.

3 серія: Мотря перетворилася в наймичку Кайдашихи

Не встигла Мотря вийти заміж, як хитра свекруха завантажила її роботою. Кайдашиха змушує дівчину вставати ще до світанку, годувати худобу, готувати на всю сім'ю, ще і в будинку прибирати. А сама скаржиться на уявні болі в печінці та кістках. Але навіть те, що невістка покірно виконує, Маруся критикує на все село. У будь-який зручний момент жінка скаржиться, що Мотря непривітна, лінива й нічого не вміє толком зробити.

Мотря

Омелько відчуває, що в його власній хаті йому не залишилося місця. Жінки воюють, а син не може поділити з ним прибуток від СТО. Чоловік все частіше заглядає на дно чарки і впивається до такого стану, що йому починає ввижатись всяка чортівня.

Дивитись онлайн серіал Спіймати Кайдаша 3 серія від 03-03-2020

Немає в хаті місця і Лавріну. Тому коли йому несподівано пропонують роботу в місті, хлопець вирішує виїхати без попередження. А тим часом у Семигорах настає Різдво. Можливо, хоч свято принесе недовгий мир у сім'ю героїв.

4 серія: Лаврін знаходить дружину

Сварки й конфлікти дещо вщухли. Мотря пішла працювати бухгалтером у сільську адміністрацію. А Кайдашиха знову повернулася до хазяйських справ. Поки невістки немає вдома, вона відчуває себе настільки вільно, що лазить по її шафі, приміряє Мотрин одяг і перераховує її гроші. Омелька ж так налякали галюцинації, що він пішов лікувати алкоголізм до баби Параски. А знахарка стала привчати героя ходити до церкви.

Лаврін же пропадає на заробітках, але приїжджає додому кожні вихідні. І раз по раз заходить до сусідки Тані, яка народила дівчинку. Хлопець жаліє її та допомагає: купує продукти й підгузки, лагодить поломки в будинку. Навіть розмірковує, чи не одружитися – так хоча б один Кайдашенко зробить добру справу.

Дивитись онлайн серіал Спіймати Кайдаша 4 серія від 03-03-2020

Але несподівано знову зустрічає Мелашку й навіть не впізнає її. Тепер усі думки Лавріна тільки про неї... Закоханість молодшого сина змінює життя скандальної сімейки.

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