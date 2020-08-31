Спіймати Кайдаша 1, 2 серія: дивитись онлайн розширену версію серіалу

На каналі СТБ стартувала розширена версія серіалу "Спіймати Кайдаша", який став хітом українського ТБ. У 1 та 2 серіях нам показали сцени, які не ввійшли в прем'єрний показ. Дивіться онлайн оновлені епізоди!

Якщо ви ще не бачили серіал Спіймати Кайдаша, то ми щиро вам заздримо, адже ви маєте змогу познайомитись із ним вперше. Але навіть якщо ви вже переглянули всі 12 серій 1 сезону, режисерська версія цих епізодів вас не розчарує. Тож вмикайте та насолоджуйтесь переглядом якісного кіно.

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Нагадаємо, що сюжет серіалу розвивається на основі повісті українського письменника Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Оригінальна історія написана ще в 1878 році, проте автори осучаснили порушені в ній проблеми, що актуальні й досі. Сценаристом проєкту стала Наталка Ворожбит.

1 серія Спіймати Кайдаша (розширена версія)

Лаврін повертається з армії

У родині Кайдашів – свято! Зі служби повертається молодший син Лаврін. З нагоди такої радісної події Маруся Кайдашиха запросила ледь не все село, аби разом порадіти дембелю хлопця. Запаси оковитої, найсмачніші та найсвіжіші страви – столи мають ломитися від частувань. Щоб швидше впоратися з готуванням, головній героїні допомагає сусідка Таня. Але схоже на те, що дівчині байдуже на радість Кайдашихи – вона прийшла заради старшого сина Карпа.

Дивитись онлайн серіал Спіймати Кайдаша 1 серія від 31-08-2020

Але на поглядах усе й закінчиться. Хлопець хоч і частенько ночував у Танюхи, та на більше не розраховує. Тим паче – у неї є син від іншого. Карпу ж потрібна своя сім'я, а не чужа… Зрештою, хлопець не гаяв часу та підшукав для себе ідеальний варіант майбутньої дружини. Мотря – повна протилежність Тані. Заможна галаслива дівчина з перцем одразу запала в душу Карпу. Проте Мотря навіть не дивиться в бік по вуха закоханого хлопця. Байдужість дівчини не дає спокою хлопцю: він не їсть, не п'є та не говорить із рідними.

Лаврін теж часу не гає! Хлопець надолужує те, чого не встиг за час своєї відсутності. А саме – збільшує кількість дівчат, з якими проводить незабутні ночі. Під "чари" молодого дембеля навіть підпала Таня, яка забула про почуття до Карпа. Та розгульне життя завершується для Лавріна халепою...

Лаврін надоложує втрачений час

2 серія Спіймати Кайдаша (розширена версія)

Танюху не покидали думки про весілля з Карпом. Хоч і хлопець чітко дав їй зрозуміти, що вони – не пара. Вона навіть наважилася звернутися до знахарки Параски, аби та допомогла їй швидше вийти заміж. Та всі її плани перекреслила неочікувана зустріч із коханим та головною конкуренткою Мотрею. Таня випадково побачила, як солодка парочка проводить час на клуні. Це розбило серце героїні…

Дивитись онлайн серіал Спіймати Кайдаша 2 серія від 31-09-2020

Голубкам у букетно-цукерковий період їхніх стосунків було не до косих поглядів односельців. Роман Карпа та Мотрі набрав шалених обертів. Дівчина вже й почала легко натякати Кайдашу на весілля. От тільки він, на жаль, не розуміє, до чого веде кохана довгими розмовами. Тож Мотря впала в крайнощі та пригрозила Карпу, що сама поїде в Богуслав і покине його. Тільки після цього хлопець почухав потилицю та запропонував їй руку та серце.

Батьки Мотрі не зраділи рішенню доньки. Мовляв, Карпо – не слушний кандидат для неї, сім’я в нього конфліктна, та й сам він не ангел. Кайдаші теж були не в захваті від неочікуваної новини сина. Понад усе Кайдашиха переймалася за норов Мотрі, який не дасть їй спокійно дожити до кінця її днів. А старий Омелько бідкався, де взяти гроші. Тим паче молодята хотіли святкувати весілля по-модному – у кафе та ще й дорого-багато. Здається, без пригод святкування не відбудеться…

Не міг сприйняти звістку про весілля Мотрі й Артем. Хлопець так важко переживав розлучення з дівчиною, що ледь не щодня приходив п'яним до клубу та шукав Карпа, щоб помститися. Одного разу Тьома добряче перепив та ледь не загинув, сівши напідпитку на мотоцикл. Та ні страждання Танюхи, ні вибрики Артема не зірвали весілля наречених.

Карпо та Мотря таки одружились

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