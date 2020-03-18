Спіймати Кайдаша 2 сезон: чи буде продовження українського серіалу

Закінчився 12-серійний проєкт "Спіймати Кайдаша" від телеканалу СТБ. Тепер глядачів цікавить, чи буде продовження серіалу на новий сезон. Читайте далі та дізнайтеся усі деталі щодо зйомок серіалу за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я".

Серіал "Спіймати Кайдаша" викликав резонанс у суспільстві, отримав високі рейтинги та любов глядачів. 11 березня глядачі побачили останні епізоди серіалу "Спіймати Кайдаша". Новий погляд та переосмислення відомої повісті закінчилося відкритим фіналом. Це було емоційно та залишило по собі запитання. Тож глядачі не знають, чи очікувати їм на продовження історії про Кайдашів.

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Відповідь на це питання має Наталка Ворожбит – сценаристка та шоураннерка проєкту. Вона розповіла, чому фінал серіалу та книги відрізняються між собою, і чи потрібне продовження захопливої історії про Кайдашеву сім'ю.

"Якби я вірила, що Кайдаші помиряться – я б не взялася за цю історію. Вона мене зачепила саме тим, що минуло 150 років з написання цього твору, а Кайдаші й досі лаються, ділять курей і не вміють домовлятися з близькими людьми. І для них не важливо – засохла груша чи вродила – вони завжди через неї сваритимуться. Тому я не хотіла нікого заспокоювати щасливим фіналом, я хотіла заставити глядачів думати та писати в голові власний сценарій – як зробити так, щоб усі помирились. І втілювати цей сценарій у власне життя. І який може буте щасливий фінал, якщо по історії 2014 рік і попереду стільки болю і втрат", – прокоментувала Наталка Ворожбит.

Завершальні кадри Наталка Ворожбит трактує так: "Але надія звичайно є – у фіналі щасливі діти йдуть разом вгору їсти дичку, поки нещасні дорослі ділять ті нещасні груші". Також сценаристка зазначила, що саме таким фіналом, який побачили всі глядачі, вона хотіла спонукати нас замислюватися над власною роллю в історії, адже глядачі – відповідальні громадяни зі своєю головою на плечах.

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