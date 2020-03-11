Спіймати Кайдаша 11, 12 серія: дивитися онлайн український серіал 2020

Серіал "Спіймати Кайдаша" – це сучасна версія відомої повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". 11 і 12 серія здивували глядачів новими перипетіями. Дивіться онлайн фінальні епізоди!

Історія, яка стала основою серіалу "Спіймати Кайдаша", написана ще у 1878 році, проте порушені в ній проблеми актуальні й досі. Літературних героїв перенесли у 21-е століття, і в сучасній версії вони навіть зберегли свої імена. Прем'єра стрічки отримала схвальні відгуки українців, тож стежте за новими перипетіями.

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11 серія: Секрети, які приховує Мелашка

Опісля того, як Мелашка втекла до столиці в родині героїв серіалу все змінилося. Вони намагаються берегти молодшу невістку, не сваритися з нею, а також не перевантажувати хатніми обов'язками. Втім, дівчину така поведінка не заспокоює. Вона частенько відпрошується до міста у вигаданих справах, а також досі переписується з Сашком з Донецька. Про її таємницю дізнається Карпо, який не може визначитися, що ж робити спершу: прибити Мелашку, натовкти пику її коханцю або ж розповісти про все Лавріну?

Дивитись онлайн серіал Спіймати Кайдаша 11 серія від 11-03-2020

Та й Омелько знову почав частіше заглядати до чарки. Причому, щоразу його пиятика призводить до наслідків, страшніших за попередні. Він не впізнає людей, не може стояти на ногах, а також виразно розмовляти. Чи зможе він перемогти тягу до спиртного?

12 серія: Чи прийде мир у сім'ю Кайдашів?

Шлюб Мелашки і Лавріна тріщить по швах. Лаврін уже не може відпускати дружину одну, адже після зради не довіряє їй. Також він не приховує, що Меланка – не найкраща у світі господиня та й матір така собі. Воно й не дивно, адже через неї вони мало не втратили сина...

Дивитись онлайн серіал Спіймати Кайдаша 12 серія від 11-03-2020

Та й у Кайдашевім будинку напруга не зникає. У країні почався Майдан, а також війна на Донбасі. Карпо залишився без роботи, а революцію назвав вірусом. У той час Лаврін звинувачує брата у тому, що він ненавидить Україну. Васю забрали до армії, після чого він зник у Іловайському котлі. Світлана – одна з небагатьох, хто шукає його та досі вірить у те, що хлопець живий. Дивіться, чи настане мир у сім'ї Кайдашів.

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