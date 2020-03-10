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Спіймати Кайдаша 10 серія: дивитися онлайн кульмінацію серіалу 2020

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Спіймати Кайдаша 10 серія: дивитися онлайн кульмінацію серіалу 2020 - фото 1

Нова 10 серія серіалу "Спіймати Кайдаша" вийшла на екрани 10 березня, і події в сучасній версії повісті "Кайдашева сім'я" Нечуя-Левицького вже сягають кульмінації. Дивіться онлайн епізод, аби не пропустити найцікавіше!

Повість, яка лягла в основу серіалу "Спіймати Кайдаша", була написана ще в 1878 році, однак порушені в ній проблеми актуальні й дотепер. Головних героїв перенесли у 21-е століття, і в сучасній версії вони навіть зберегли свої імена. Ба більше, історія життя Кайдашів також осучаснена, але не змінена! Сімейні проблеми ж – одвічні.

Це цікаво: Попередні серії драми "Спіймати Кайдаша"

10 серія: Мелашка кидає чоловіка й дітей

Кайдаш кинув пити, став дуже набожним і ходить до церкви. У Карпа й Мотрі настало фінансове благополуччя. А ось у Мелашки вже двоє дітей і депресія, тож тимчасовий мир, що запанував у родині героїв, порушує саме вона.

Молода мама перестала доглядати дітей, зате навчилася відповідати свекрусі міцним слівцем. Змучений і втомлений Лаврін пропадає на роботах, щоб прогодувати сім'ю, а його самого вже другий тиждень пригощає обідами рідна мати.

Дивитись онлайн серіал Спіймати Кайдаша 10 серія від 10-03-2020

Мелашка - фото 391332
Мелашка

У цій метушні настає свято Пасхи. Баба Параска збирає охочих поїхати святити здобу в саму Києво-Печерську Лавру. Мелашка раптово спалахує незрозумілим бажанням приєднатися до прочан. Кайдашиха не рада цьому прагненню: вона не хоче самостійно прибирати в будинку перед святом. Але побожний Омелько захищає невістку.

Мелашка вирушає до Києва, де знайомиться з писанкаркою, яка пропонує їй роботу і житло. Від розпачу дівчина все покидає і залишається в столиці...

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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