5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю

Те, що серіали давно стали джерелом натхнення при формуванні модних образів, ні для кого не секрет. У такому ключі серіали дивляться багато чоловіків, які звертають увагу на одяг улюблених героїв. Ми підібрали впізнаваних персонажів, у яких варто перейняти почуття стилю.

Зовсім не обов'язково бути косплеєром або володіти навичками крою та шиття, щоб одягатися в стилі улюбленого персонажа з серіалу. Багато елементів гардеробу знайомих героїв не унікальні, і їх можна знайти у звичайних магазинах одягу. Ми вирішили допомогти тобі отримати більше користі з перегляду сезону за сезоном улюбленого серіалу і підібрали 5 серіалів, у героїв яких варто повчитися вмінню добре виглядати.

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Харві Спектер / "Форс-мажори"

Всі чоловіки хочуть бути схожими на Харві. Він дійсно крутий. І річ тут не тільки в його манері вести справи, працездатності і почутті гумору. Створений ним образ ділового чоловіка притягує до себе погляди, він вміє подати себе клієнтам і партнерам. Стиль Харві можна назвати еталонно-елегантним, "італійським". Під "італійським" стилем в чоловічому костюмі мається на увазі крій, при якому піджак має звужену талію і широкі плечі. Така конструкція робить чоловіка візуально худим, високим та елегантним.

Якщо звернути увагу на бренди, яким віддає перевагу містер Спектер, то побачимо переважно костюми від Tom Ford. Дорогі костюми цієї марки мають приталений силует піджака і об'єм на лінії плечей. Харві Спектер, будучи прихильником класики, також носить костюми-трійки. Жилет в такому костюмі також сприяє візуальному витягуванню силуету, додає ще більше формальності в образ головного героя.

У перших сезонах серіалу, на Спектру можна було бачити костюми в смужку, що додавало образу деяку грайливість. Пізніше стилісти серіалу прибрали "смужку" з гардероба Харві. Тепер смужка в образах Харві присутня лише на сорочках і краватках. Сорочки в тонку смужку дозволяють зробити ансамбль легшим, менш формальним, але все одно залишаючи його в рамках формального дрес-коду.

Волтер Вайт / "Пуститися берега"

Волтер Вайт одягався, як і належить американцеві його років і професії, і цей образ ні за що б не закріпився так в поп-культурі, якби не одна деталь – капелюх. У кадрі образ Волтера виглядає доволі стриманим. Одяг для персонажа підібрана зі смаком і без проблем підійде і для молодих чоловіків.

Картату сорочку-оксфорд можна знайти майже в будь-якому чоловічому магазині одягу, купити бежеві штани також не є проблемою. У серіалі Волтер носив вінтажну куртку від Harrington. Зараз її знайти може бути складно, тому простіше обрати один з двох варіантів: або купити практично ідентичну від Quiksilver, або зовсім не морочитися з ярликами, і взяти будь-яку гідну в найближчому магазині одягу. Головне, щоб не висіла на плечах.

Тепер можна повернутися до головної деталі, завдяки якій образ стане повним. Чорний фетровий капелюх з невеликими полями і поглибленням у верхній частині. Костюм Волтера може змінюватися, але капелюх (а також окуляри і борода) – ключова риса образу.

Барні Стінсон / "Як я зустрів вашу маму"

Культовий персонаж, що викликає часом суперечливі почуття – від захоплення до відрази. Єдине, що в ньому залишається незмінним – це пристрасть до костюмів. Саме йому належить культова фраза "Suit up!" (Одягнися!), якою він закликає всіх чоловіків у світі носити костюми – адже так набагато простіше познайомитися з дівчатами.

За 9 сезонів він встиг з'явитися в усіх основних видах костюмів, і навіть в шовковому костюмі-піжамі. Після першого сезону його гардероб помітно перетворюється в кращу сторону: з'являються брендові речі (переважно Giorgio Armani), потім Барні заводить собі особистого кравця і шиє костюми на замовлення. З цього ж часу Стінсон все частіше з'являється з вузькою краваткою, що, безсумнівно, гармонує з його невисоким зростом і худорбою.

Шерлок Холмс / "Шерлок"

Стиль знаменитого детектива навіть у новітній екранізації "Шерлока" створювався за мотивами твору Артура Конан Дойла. Ідеальні англійські чоловічі образи Холмса – бездоганні. Звичайно ж, варто відзначити, що невід'ємною складовою образу Шерлока було саме пальто.

Образ Шерлока з настанням осені стає дедалі актуальнішим. Відмінний приклад зручного вуличного стилю. Твідове пальто від Belstaff підкреслює англійські манери як самого актора, так і його персонажа, а широкий шарф додає загадковості. Умисне ігнорування, надлишкових для більшості випадків, аксесуарів, типу краватки, додає образу деяку неформальність, яка буде доречна в повсякденному стилі: в подібному гардеробі можна приходити на роботу, ходити на побачення і в театр. Універсальність цього луку просто вражаюча.

Хенк Муді / "Секс і Каліфорнія"

Не можемо у нашій добірці пропустити серіал про лос-анджелеські будні письменника-сексоголіка. Хенк Муді – герой, який не стане ретельно підбирати хустку під колір краватки або наглухо застібати білосніжну сорочку. Більшу частину екранного часу його наряд доволі простий: темні окуляри, чорна футболка, темно сині джинси і масивні черевики Timberland, які герой, мабуть, вибирає, щоб уникнути зайвого клопоту зі шнурками. Іноді він накидає поверх шкіряну куртку, а в особливо урочистих випадках одягається в синю сорочку, розстебнуту на два гудзики, і вельветовий піджак.

У цьому випадку "мораль" в тому, що чоловіки, які віддають перевагу "розслабленому" стилю, часом виглядають ефектніше, ніж їхні побратими в бездоганних костюмах. Стійка нелюбов до краваток і заправлених сорочок надають персонажу Хенку Муді риси "поганого" хлопця, які вельми імпонують дівчатам.

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