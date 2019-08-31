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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю

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5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 1

Те, що серіали давно стали джерелом натхнення при формуванні модних образів, ні для кого не секрет. У такому ключі серіали дивляться багато чоловіків, які звертають увагу на одяг улюблених героїв. Ми підібрали впізнаваних персонажів, у яких варто перейняти почуття стилю.

Зовсім не обов'язково бути косплеєром або володіти навичками крою та шиття, щоб одягатися в стилі улюбленого персонажа з серіалу. Багато елементів гардеробу знайомих героїв не унікальні, і їх можна знайти у звичайних магазинах одягу. Ми вирішили допомогти тобі отримати більше користі з перегляду сезону за сезоном улюбленого серіалу і підібрали 5 серіалів, у героїв яких варто повчитися вмінню добре виглядати.

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Харві Спектер / "Форс-мажори"

Всі чоловіки хочуть бути схожими на Харві. Він дійсно крутий. І річ тут не тільки в його манері вести справи, працездатності і почутті гумору. Створений ним образ ділового чоловіка притягує до себе погляди, він вміє подати себе клієнтам і партнерам. Стиль Харві можна назвати еталонно-елегантним, "італійським". Під "італійським" стилем в чоловічому костюмі мається на увазі крій, при якому піджак має звужену талію і широкі плечі. Така конструкція робить чоловіка візуально худим, високим та елегантним.

5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 351376
5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 351375

Якщо звернути увагу на бренди, яким віддає перевагу містер Спектер, то побачимо переважно костюми від Tom Ford. Дорогі костюми цієї марки мають приталений силует піджака і об'єм на лінії плечей. Харві Спектер, будучи прихильником класики, також носить костюми-трійки. Жилет в такому костюмі також сприяє візуальному витягуванню силуету, додає ще більше формальності в образ головного героя.

У перших сезонах серіалу, на Спектру можна було бачити костюми в смужку, що додавало образу деяку грайливість. Пізніше стилісти серіалу прибрали "смужку" з гардероба Харві. Тепер смужка в образах Харві присутня лише на сорочках і краватках. Сорочки в тонку смужку дозволяють зробити ансамбль легшим, менш формальним, але все одно залишаючи його в рамках формального дрес-коду.

5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 351372
5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 351373
5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 351374

Волтер Вайт / "Пуститися берега"

Волтер Вайт одягався, як і належить американцеві його років і професії, і цей образ ні за що б не закріпився так в поп-культурі, якби не одна деталь – капелюх. У кадрі образ Волтера виглядає доволі стриманим. Одяг для персонажа підібрана зі смаком і без проблем підійде і для молодих чоловіків.

Картату сорочку-оксфорд можна знайти майже в будь-якому чоловічому магазині одягу, купити бежеві штани також не є проблемою. У серіалі Волтер носив вінтажну куртку від Harrington. Зараз її знайти може бути складно, тому простіше обрати один з двох варіантів: або купити практично ідентичну від Quiksilver, або зовсім не морочитися з ярликами, і взяти будь-яку гідну в найближчому магазині одягу. Головне, щоб не висіла на плечах.

Тепер можна повернутися до головної деталі, завдяки якій образ стане повним. Чорний фетровий капелюх з невеликими полями і поглибленням у верхній частині. Костюм Волтера може змінюватися, але капелюх (а також окуляри і борода) – ключова риса образу.

5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 351379
5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 351377
5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 351378

Барні Стінсон / "Як я зустрів вашу маму"

Культовий персонаж, що викликає часом суперечливі почуття – від захоплення до відрази. Єдине, що в ньому залишається незмінним – це пристрасть до костюмів. Саме йому належить культова фраза "Suit up!" (Одягнися!), якою він закликає всіх чоловіків у світі носити костюми – адже так набагато простіше познайомитися з дівчатами.

За 9 сезонів він встиг з'явитися в усіх основних видах костюмів, і навіть в шовковому костюмі-піжамі. Після першого сезону його гардероб помітно перетворюється в кращу сторону: з'являються брендові речі (переважно Giorgio Armani), потім Барні заводить собі особистого кравця і шиє костюми на замовлення. З цього ж часу Стінсон все частіше з'являється з вузькою краваткою, що, безсумнівно, гармонує з його невисоким зростом і худорбою.

5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 351382
5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 351381
5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 351380

Шерлок Холмс / "Шерлок"

Стиль знаменитого детектива навіть у новітній екранізації "Шерлока" створювався за мотивами твору Артура Конан Дойла. Ідеальні англійські чоловічі образи Холмса – бездоганні. Звичайно ж, варто відзначити, що невід'ємною складовою образу Шерлока було саме пальто.

Образ Шерлока з настанням осені стає дедалі актуальнішим. Відмінний приклад зручного вуличного стилю. Твідове пальто від Belstaff підкреслює англійські манери як самого актора, так і його персонажа, а широкий шарф додає загадковості. Умисне ігнорування, надлишкових для більшості випадків, аксесуарів, типу краватки, додає образу деяку неформальність, яка буде доречна в повсякденному стилі: в подібному гардеробі можна приходити на роботу, ходити на побачення і в театр. Універсальність цього луку просто вражаюча.

5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 351385
5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 351383
5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 351384

Хенк Муді / "Секс і Каліфорнія"

Не можемо у нашій добірці пропустити серіал про лос-анджелеські будні письменника-сексоголіка. Хенк Муді – герой, який не стане ретельно підбирати хустку під колір краватки або наглухо застібати білосніжну сорочку. Більшу частину екранного часу його наряд доволі простий: темні окуляри, чорна футболка, темно сині джинси і масивні черевики Timberland, які герой, мабуть, вибирає, щоб уникнути зайвого клопоту зі шнурками. Іноді він накидає поверх шкіряну куртку, а в особливо урочистих випадках одягається в синю сорочку, розстебнуту на два гудзики, і вельветовий піджак.

У цьому випадку "мораль" в тому, що чоловіки, які віддають перевагу "розслабленому" стилю, часом виглядають ефектніше, ніж їхні побратими в бездоганних костюмах. Стійка нелюбов до краваток і заправлених сорочок надають персонажу Хенку Муді риси "поганого" хлопця, які вельми імпонують дівчатам.

5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 351388
5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 351387
5 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю - фото 351386

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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