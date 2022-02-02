Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята Нацвідбір на Євробачення

Спекотний Таїланд кардинально спрощує правила в'їзду для туристів: нові умови

  • 71
Спекотний Таїланд кардинально спрощує правила в'їзду для туристів: нові умови - фото 1

У Таїланді набуває чинності спеціальна туристична програма, яка повинна залучити нових мандрівників. Тож уже з початку лютого 2022 року мандрівники з будь-якої країни світу можуть подати заявку на в'їзд без карантину.

Уряд очікує, що від 200 000 до 300 000 мандрівників скористаються так званою програмою Test&Go лише за лютий, пише Hindustantimes. Усе, що вимагатимуть від туристів, то це мати 2 вакцини від коронавірусу.

І ще: В ЄС узгодили нові правила в'їзду для туристів: що зміниться 1 лютого

Із запуском програми без карантину Таїланд розраховує приймати сотні тисяч відпочиваючих за місяць. Очікується, що така програма стане моделлю відкриття і для інших країн, що залежать від туризму. Влада Таїланду запевняє, що це допоможе відновити економіку, яка значно постраждала від пандемії.

Попередня програма в'їзду в країну без карантину була обмежена суворим списком країн — до Таїланду могли їхати лише з 60 держав світу. Далі, за словами прем'єр-міністра Праюта Чан-Очі, треба ухвалити "стратегію життя з COVID" для порятунку відновлення прибутку від туризму.

Попри сплеск COVID у Таїланді, для мандрівників все ж таки відкрили три популярні міста — Крабі, Пханг Нга та Самуї та пляж Мая Бей.

Спекотний Таїланд кардинально спрощує правила в'їзду для туристів: нові умови - фото 494645

Читайте також: Рушники краще мати свої: секрети прибиральниць у готелях, які вас приголомшать

пропозиції партнерів
Новини