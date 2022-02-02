Спекотний Таїланд кардинально спрощує правила в'їзду для туристів: нові умови

У Таїланді набуває чинності спеціальна туристична програма, яка повинна залучити нових мандрівників. Тож уже з початку лютого 2022 року мандрівники з будь-якої країни світу можуть подати заявку на в'їзд без карантину.

Уряд очікує, що від 200 000 до 300 000 мандрівників скористаються так званою програмою Test&Go лише за лютий, пише Hindustantimes. Усе, що вимагатимуть від туристів, то це мати 2 вакцини від коронавірусу.

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Із запуском програми без карантину Таїланд розраховує приймати сотні тисяч відпочиваючих за місяць. Очікується, що така програма стане моделлю відкриття і для інших країн, що залежать від туризму. Влада Таїланду запевняє, що це допоможе відновити економіку, яка значно постраждала від пандемії.

Попередня програма в'їзду в країну без карантину була обмежена суворим списком країн — до Таїланду могли їхати лише з 60 держав світу. Далі, за словами прем'єр-міністра Праюта Чан-Очі, треба ухвалити "стратегію життя з COVID" для порятунку відновлення прибутку від туризму.

Попри сплеск COVID у Таїланді, для мандрівників все ж таки відкрили три популярні міста — Крабі, Пханг Нга та Самуї та пляж Мая Бей.

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