Рушники краще мати свої: секрети прибиральниць у готелях, які вас приголомшать

Заселяючись у готель, ми розраховуємо на належно прибраний номер та хочемо почуватися, наче вдома. Однак не все так однозначно. Британка, яка понад 30 років працює прибиральницею, розповіла, що насправді відбувається у кімнатах після того, як гості висиляються.

Професійна прибиральниця з Британії та власниця клінінгової компанії Ганна Гарфілд шокувала особливостями своєю роботи, про які й не здогадуються пересічні гості готелів, пише The Sun. Жінка зізналася, що використані рушники не відразу відправляють у пральну машинку, ними спочатку прибирають у номері.

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"Брудні рушники очищають усе, починаючи від ванної та закінчуючи склянками для пиття. Так що на вашому місці я б у майбутньому принесла свої власні", – наголосила Гарфілд.

Крім цього, за її словами, прибиральниці так само роблять і з простирадлами, які після чергового прання знову повертаються на ліжка. Тому відповідальні працівники приносять серветки із собою. Втім, як це робить британка.

А ще Гарфілд стверджує, що прибирати у номері, де мешкав чоловік, набагато приємніше. Після чоловіків кімната залишається набагато чистішою, ніж після жінок, які можуть заплямувати кров'ю простирадла і навіть не викинути у відро для сміття використаний засіб гігієни.

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