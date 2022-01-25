Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Рушники краще мати свої: секрети прибиральниць у готелях, які вас приголомшать

  • 127
Рушники краще мати свої: секрети прибиральниць у готелях, які вас приголомшать - фото 1

Заселяючись у готель, ми розраховуємо на належно прибраний номер та хочемо почуватися, наче вдома. Однак не все так однозначно. Британка, яка понад 30 років працює прибиральницею, розповіла, що насправді відбувається у кімнатах після того, як гості висиляються.

Професійна прибиральниця з Британії та власниця клінінгової компанії Ганна Гарфілд шокувала особливостями своєю роботи, про які й не здогадуються пересічні гості готелів, пише The Sun. Жінка зізналася, що використані рушники не відразу відправляють у пральну машинку, ними спочатку прибирають у номері.

І ще: Яким працівникам готелю потрібно залишати чайові та скільки: пояснення експертки з етикету

"Брудні рушники очищають усе, починаючи від ванної та закінчуючи склянками для пиття. Так що на вашому місці я б у майбутньому принесла свої власні", – наголосила Гарфілд.

Крім цього, за її словами, прибиральниці так само роблять і з простирадлами, які після чергового прання знову повертаються на ліжка. Тому відповідальні працівники приносять серветки із собою. Втім, як це робить британка.

А ще Гарфілд стверджує, що прибирати у номері, де мешкав чоловік, набагато приємніше. Після чоловіків кімната залишається набагато чистішою, ніж після жінок, які можуть заплямувати кров'ю простирадла і навіть не викинути у відро для сміття використаний засіб гігієни.

Рушники краще мати свої: секрети прибиральниць у готелях, які вас приголомшать - фото 493758

Читайте також: У готельних номерах радять не знімати взуття: простий тест, який вас у цьому переконає

пропозиції партнерів
Новини