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Нові пісні липня: плейлист популярної музики для гарного настрою
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Нова музика літа 2020 вже встигла підкорити серця слухачів, адже у ці спекотні дні потрібно залишатись у ритмі та не забувати про хороший настрій. А ці свіжі пісні точно викличуть бажання підспівувати, танцювати та просто насолоджуватись всім. Вмикай плейлист хітів літа на Радіо МАКСИМУМ!
Другий місяць літа приніс не лише сонячну та спекотну погоду, а й порцію крутої музики від відомих та молодих виконавців. Щотижня на Радіо МАКСИМУМ лови найкрутіші поп-новинки, які вже встигли підкорити тренди інтернету та серця слухачів. Вмикай плейлист хітів липня та заряджайся настроєм на Радіо МАКСИМУМ!
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Липень відзначився свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Кеті Перрі, Шакіра, Marshmello & Halsey та інші. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!
Плейлист нової музики липня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- Astrid S - Dance Dance Dance (Acoustic Video)
- HONNE - free love
- LANY - if this is the last time (audio + lyrics)
- Jessie Ware - Soul Control
- Husavik - My Home Town (Official Video) | Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
- MISSIO - Wolves (Official Video)
- G-Eazy - Had Enough (Official Video)
- Remember Where You Are · Jessie Ware
- Ellie Goulding - Slow Grenade (Lyric Video) ft. Lauv
- Open Door (Official Audio) - Mike Shinoda
- Haim - Don't Wanna (Official Video)
- bbno$ - nursery (prod. lentra) [OFFICIAL MUSIC VIDEO]
- kenzie feat. Sia - EXHALE (Quarantine Video)
- Kanye West – Wash Us In The Blood feat. Travis Scott (Official Video)
- Ty Dolla $ign - Ego Death (feat. Kanye West, FKA twigs & Skrillex) [Official Visualizer]
- Ashe - Moral of the Story feat. Niall Horan (Official Lyric Video)
- Russ - Live From The Villa (Official Video)
- BTS (방탄소년단) 'Stay Gold' Official MV
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