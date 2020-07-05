Нові пісні липня: плейлист популярної музики для гарного настрою

Нова музика літа 2020 вже встигла підкорити серця слухачів, адже у ці спекотні дні потрібно залишатись у ритмі та не забувати про хороший настрій. А ці свіжі пісні точно викличуть бажання підспівувати, танцювати та просто насолоджуватись всім. Вмикай плейлист хітів літа на Радіо МАКСИМУМ!

Другий місяць літа приніс не лише сонячну та спекотну погоду, а й порцію крутої музики від відомих та молодих виконавців. Щотижня на Радіо МАКСИМУМ лови найкрутіші поп-новинки, які вже встигли підкорити тренди інтернету та серця слухачів. Вмикай плейлист хітів липня та заряджайся настроєм на Радіо МАКСИМУМ!

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Липень відзначився свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Кеті Перрі, Шакіра, Marshmello & Halsey та інші. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист нової музики липня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

Astrid S - Dance Dance Dance (Acoustic Video)

HONNE - free love

LANY - if this is the last time (audio + lyrics)

Jessie Ware - Soul Control

Husavik - My Home Town (Official Video) | Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

MISSIO - Wolves (Official Video)

G-Eazy - Had Enough (Official Video)

Remember Where You Are · Jessie Ware

Ellie Goulding - Slow Grenade (Lyric Video) ft. Lauv

Open Door (Official Audio) - Mike Shinoda

Haim - Don't Wanna (Official Video)

bbno$ - nursery (prod. lentra) [OFFICIAL MUSIC VIDEO]

kenzie feat. Sia - EXHALE (Quarantine Video)

Kanye West – Wash Us In The Blood feat. Travis Scott (Official Video)

Ty Dolla $ign - Ego Death (feat. Kanye West, FKA twigs & Skrillex) [Official Visualizer]

Ashe - Moral of the Story feat. Niall Horan (Official Lyric Video)

Russ - Live From The Villa (Official Video)

BTS (방탄소년단) 'Stay Gold' Official MV

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