Спекотне літо повертається: прогноз погоди на 7 червня в Україні

7 червня в Україні визначатиме погоду антициклон, тож майже у всіх областях не очікується серйозних опадів. Детальний прогноз по містах читайте далі.

7 червня, у вівторок, завдяки антициклону відступлять дощі з грозами. Локальні опади можливі лише на крайньому заході країни. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, у решті областей втримається сонячна погода з високим атмосферним тиском та помірним вітром.

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Температурна картинка буде красивою – протягом дня вівторка скрізь в Україні передбачаються комфортні +24+28 градусів. У Києві 7-го червня погода очікується сухою та теплою. Впродовж дня максимальна температура повітря досягне +25+27 градусів. Для любителів свіжої дніпровської водички – температура води в Дніпрі коливається зараз поблизу 19 градусів. Такі водні градуси вже цілком прийнятні для купання багатьом людям, – додала вона.

Прогноз погоди на 7 червня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +24+26

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +24+26

Хмельницький +24+26

Житомир +24+26

Чернігів +23+25

Черкаси +24+26

Кропивницький +24+26

Миколаїв +24+26

Одеса +24+26

Херсон +24+26

Сімферополь +24+26

Полтава +23+25

Суми +23+25

Харків +23+25

Дніпро +24+26

Запоріжжя +24+26

Донецьк +24+26

Луганськ +23+25

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