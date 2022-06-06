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Спекотне літо повертається: прогноз погоди на 7 червня в Україні
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7 червня в Україні визначатиме погоду антициклон, тож майже у всіх областях не очікується серйозних опадів. Детальний прогноз по містах читайте далі.
7 червня, у вівторок, завдяки антициклону відступлять дощі з грозами. Локальні опади можливі лише на крайньому заході країни. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, у решті областей втримається сонячна погода з високим атмосферним тиском та помірним вітром.
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Температурна картинка буде красивою – протягом дня вівторка скрізь в Україні передбачаються комфортні +24+28 градусів. У Києві 7-го червня погода очікується сухою та теплою. Впродовж дня максимальна температура повітря досягне +25+27 градусів. Для любителів свіжої дніпровської водички – температура води в Дніпрі коливається зараз поблизу 19 градусів. Такі водні градуси вже цілком прийнятні для купання багатьом людям, – додала вона.
Прогноз погоди на 7 червня у містах України:
- Ужгород +24+26
- Львів +24+26
- Чернівці +24+26
- Івано-Франківськ +24+26
- Тернопіль +24+26
- Рівне +24+26
- Луцьк +24+26
- Вінниця +24+26
- Хмельницький +24+26
- Житомир +24+26
- Чернігів +23+25
- Черкаси +24+26
- Кропивницький +24+26
- Миколаїв +24+26
- Одеса +24+26
- Херсон +24+26
- Сімферополь +24+26
- Полтава +23+25
- Суми +23+25
- Харків +23+25
- Дніпро +24+26
- Запоріжжя +24+26
- Донецьк +24+26
- Луганськ +23+25
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