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Спекотне літо повертається: прогноз погоди на 7 червня в Україні

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Прогноз погоди на 7 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 7 червня 2022 в Україні / Jonas Jacobsson on Unsplash

7 червня в Україні визначатиме погоду антициклон, тож майже у всіх областях не очікується серйозних опадів. Детальний прогноз по містах читайте далі.

7 червня, у вівторок, завдяки антициклону відступлять дощі з грозами. Локальні опади можливі лише на крайньому заході країни. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, у решті областей втримається сонячна погода з високим атмосферним тиском та помірним вітром.

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Температурна картинка буде красивою – протягом дня вівторка скрізь в Україні передбачаються комфортні +24+28 градусів. У Києві 7-го червня погода очікується сухою та теплою. Впродовж дня максимальна температура повітря досягне +25+27 градусів. Для любителів свіжої дніпровської водички – температура води в Дніпрі коливається зараз поблизу 19 градусів. Такі водні градуси вже цілком прийнятні для купання багатьом людям, – додала вона.

Прогноз погоди на 7 червня у містах України:

Спекотне літо повертається: прогноз погоди на 7 червня в Україні - фото 506945
  • Ужгород +24+26
  • Львів +24+26
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +24+26
  • Кропивницький +24+26
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +24+26
  • Херсон +24+26
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +23+25
  • Суми +23+25
  • Харків +23+25
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +23+25

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