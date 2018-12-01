Дорофєєва вирішила втерти носа Кім Кардашян: відео, яке треба бачити!

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Почнімо з затишного фото Тіни Кароль, яке вона опублікувала на своїй сторінці. Така світла та тепла. Так і хочеться зварити собі чашечку ароматного какао, закутатися у теплий светр і не виходити нікуди з дому.

Затишне фото Тіни Кароль

Ох же ж ця Оля Полякова. Цього тижня, якщо вірити її словам, вона ходила на уроки тантричного сексу до самого DZIDZIO. Цікаво, чого там її навчив улюбленець українців?

Оля Полякова та гуру DZIDZIO

Це просто треба бачити! Надя Дорофєєва з гурту Время и Стекло вирішила втерти носа Кім Кардашян, і, знаєте, їй це майже вдалося. Дивіться кумедне відео:

Ми просто залишимо це тут, як пам'ятку про те, що Віталік Козловський безупинно пробиває дно на своїй сторінці в Instagram. І так, це ванна, а не труна. Але ми вже й самі не знаємо, що гірше...

Чарівна Міка Ньютон поділилась милим фото, на якому видно, як вона готується до новорічних свят. Зізнайтесь, ви вже закупилися гірляндами та дощиками? ;)

Міка Ньютон готується до свят

Це селфі просто приречене на успіх. Ми навіть не знаємо, хто у кадрі виглядає ефектніше – Микола Тищенко чи його дружина.

Круте селфі Миколи Тищенка та його дружини

Впізнаєте? От і ми – ні! А це, до слова, популярна травесті-діва Монро у свої 16 років. Здається, вона ну не сильно змінилася ;) Хіба волосся стало значно довшим!

Монро показала, як виглядала у 16 років

Співачка Гайтана вразила своїх підписників сміливим фото. Ох же ж ця спекотна красуня. З такою жоден мороз не страшний!

Спокусливе фото Гайтани

І, якщо Гайтана сором'язливо прикриває свої груди, то Кортні Кардашян сміливо позує абсолютно голою для GQ Mexico. Ох же ж спекотно!

Гола Кортні Кардашян

Повз ці довжелезні ноги просто неможливо пройти! Українська топ-модель Алла Костромічова продовжує вражати своїх підписників природною красою та спокусливими світлинами.

Алла Костромічова хизується довгими ногами

Наостанок ловіть миле фото Віри Кекелії та Романа Дуди! Гляньте, які вони круті та щасливі :)

Віра Кекелія та її чоловік Роман Дуда

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