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Дорофєєва вирішила втерти носа Кім Кардашян: відео, яке треба бачити!

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Дорофєєва вразила своїми вигинами - фото 1
Дорофєєва вразила своїми вигинами

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

Вам сподобається: Спокусливість зашкалює: оголена Даша Астаф'єва та гаряча Леся Нікітюк

Почнімо з затишного фото Тіни Кароль, яке вона опублікувала на своїй сторінці. Така світла та тепла. Так і хочеться зварити собі чашечку ароматного какао, закутатися у теплий светр і не виходити нікуди з дому.

Затишне фото Тіни Кароль - фото 292624
Затишне фото Тіни Кароль

Ох же ж ця Оля Полякова. Цього тижня, якщо вірити її словам, вона ходила на уроки тантричного сексу до самого DZIDZIO. Цікаво, чого там її навчив улюбленець українців?

Оля Полякова та гуру DZIDZIO - фото 292625
Оля Полякова та гуру DZIDZIO

Це просто треба бачити! Надя Дорофєєва з гурту Время и Стекло вирішила втерти носа Кім Кардашян, і, знаєте, їй це майже вдалося. Дивіться кумедне відео:

Ми просто залишимо це тут, як пам'ятку про те, що Віталік Козловський безупинно пробиває дно на своїй сторінці в Instagram. І так, це ванна, а не труна. Але ми вже й самі не знаємо, що гірше...

Чарівна Міка Ньютон поділилась милим фото, на якому видно, як вона готується до новорічних свят. Зізнайтесь, ви вже закупилися гірляндами та дощиками? ;)

Міка Ньютон готується до свят - фото 292627
Міка Ньютон готується до свят

Це селфі просто приречене на успіх. Ми навіть не знаємо, хто у кадрі виглядає ефектніше – Микола Тищенко чи його дружина.

Круте селфі Миколи Тищенка та його дружини - фото 292628
Круте селфі Миколи Тищенка та його дружини

Впізнаєте? От і ми – ні! А це, до слова, популярна травесті-діва Монро у свої 16 років. Здається, вона ну не сильно змінилася ;) Хіба волосся стало значно довшим!

Монро показала, як виглядала у 16 років - фото 292622
Монро показала, як виглядала у 16 років

Співачка Гайтана вразила своїх підписників сміливим фото. Ох же ж ця спекотна красуня. З такою жоден мороз не страшний!

Спокусливе фото Гайтани - фото 292629
Спокусливе фото Гайтани

І, якщо Гайтана сором'язливо прикриває свої груди, то Кортні Кардашян сміливо позує абсолютно голою для GQ Mexico. Ох же ж спекотно!

Гола Кортні Кардашян - фото 292630
Гола Кортні Кардашян

Повз ці довжелезні ноги просто неможливо пройти! Українська топ-модель Алла Костромічова продовжує вражати своїх підписників природною красою та спокусливими світлинами.

Алла Костромічова хизується довгими ногами - фото 292632
Алла Костромічова хизується довгими ногами

Наостанок ловіть миле фото Віри Кекелії та Романа Дуди! Гляньте, які вони круті та щасливі :)

Віра Кекелія та її чоловік Роман Дуда - фото 292634
Віра Кекелія та її чоловік Роман Дуда

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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