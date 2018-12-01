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Дорофєєва вирішила втерти носа Кім Кардашян: відео, яке треба бачити!
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Почнімо з затишного фото Тіни Кароль, яке вона опублікувала на своїй сторінці. Така світла та тепла. Так і хочеться зварити собі чашечку ароматного какао, закутатися у теплий светр і не виходити нікуди з дому.
Ох же ж ця Оля Полякова. Цього тижня, якщо вірити її словам, вона ходила на уроки тантричного сексу до самого DZIDZIO. Цікаво, чого там її навчив улюбленець українців?
Це просто треба бачити! Надя Дорофєєва з гурту Время и Стекло вирішила втерти носа Кім Кардашян, і, знаєте, їй це майже вдалося. Дивіться кумедне відео:
Ми просто залишимо це тут, як пам'ятку про те, що Віталік Козловський безупинно пробиває дно на своїй сторінці в Instagram. І так, це ванна, а не труна. Але ми вже й самі не знаємо, що гірше...
Чарівна Міка Ньютон поділилась милим фото, на якому видно, як вона готується до новорічних свят. Зізнайтесь, ви вже закупилися гірляндами та дощиками? ;)
Це селфі просто приречене на успіх. Ми навіть не знаємо, хто у кадрі виглядає ефектніше – Микола Тищенко чи його дружина.
Впізнаєте? От і ми – ні! А це, до слова, популярна травесті-діва Монро у свої 16 років. Здається, вона ну не сильно змінилася ;) Хіба волосся стало значно довшим!
Співачка Гайтана вразила своїх підписників сміливим фото. Ох же ж ця спекотна красуня. З такою жоден мороз не страшний!
І, якщо Гайтана сором'язливо прикриває свої груди, то Кортні Кардашян сміливо позує абсолютно голою для GQ Mexico. Ох же ж спекотно!
Повз ці довжелезні ноги просто неможливо пройти! Українська топ-модель Алла Костромічова продовжує вражати своїх підписників природною красою та спокусливими світлинами.
Наостанок ловіть миле фото Віри Кекелії та Романа Дуди! Гляньте, які вони круті та щасливі :)
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