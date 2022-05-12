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Спека та сильний вітер: прогноз погоди на 12 травня в Україні

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Прогноз погоди на 12 травня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 12 травня 2022 в Україні / Sergey Shmidt on Unsplash

12 травня в Україні переважатиме тепла та сонячна погода. Лише у кількох областях пройдуть грозові дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

12 травня, у четвер, в країну прийде справді літня спека, адже температура вдень сягне +22+29. Трохи свіжіше буде у східних областях – до +18+22. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, серйозних опадів не очікується, тільки вдень у західних областях, а ввечері й у північних пройдуть грозові дощі.

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У зоні атмосферного фронту, який принесе дощі, спостерігатимуться досить значні температурні контрасти, тому ймовірність гроз висока – уважно прислухайтеся до грому і не лякайтеся його. У східних областях, центральних та у південній частині України дощі малоймовірні. У Києві 12-го травня очікується вітряна спекотна погода. Протягом дня ймовірно до +26+28 градусів! Південно-західний вітер може досягати сильних поривів. Більшу частину найближчої доби дощу не буде, а вже в четвер ввечері добереться у столицю атмосферний фронт і принесе короткочасні грозові дощі. Такий високий стрибок у літо буде короткочасним і вже з п'ятниці температура повітря почне поступово знижуватися до помірних значень, – поділилась синоптик.

Прогноз погоди на 12 травня у містах України:

Спека та сильний вітер: прогноз погоди на 12 травня в Україні - фото 505108
  • Ужгород +27+29
  • Львів +25+27
  • Чернівці +26+29
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +26+29
  • Хмельницький +26+29
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +25+27
  • Кропивницький +25+27
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +25+27
  • Херсон 25+27
  • Сімферополь +21+23
  • Полтава +24+26
  • Суми +24+26
  • Харків +21+23
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +21+23
  • Луганськ +20+22

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