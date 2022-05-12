Спека та сильний вітер: прогноз погоди на 12 травня в Україні

12 травня в Україні переважатиме тепла та сонячна погода. Лише у кількох областях пройдуть грозові дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

12 травня, у четвер, в країну прийде справді літня спека, адже температура вдень сягне +22+29. Трохи свіжіше буде у східних областях – до +18+22. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, серйозних опадів не очікується, тільки вдень у західних областях, а ввечері й у північних пройдуть грозові дощі.

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У зоні атмосферного фронту, який принесе дощі, спостерігатимуться досить значні температурні контрасти, тому ймовірність гроз висока – уважно прислухайтеся до грому і не лякайтеся його. У східних областях, центральних та у південній частині України дощі малоймовірні. У Києві 12-го травня очікується вітряна спекотна погода. Протягом дня ймовірно до +26+28 градусів! Південно-західний вітер може досягати сильних поривів. Більшу частину найближчої доби дощу не буде, а вже в четвер ввечері добереться у столицю атмосферний фронт і принесе короткочасні грозові дощі. Такий високий стрибок у літо буде короткочасним і вже з п'ятниці температура повітря почне поступово знижуватися до помірних значень, – поділилась синоптик.

Прогноз погоди на 12 травня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +25+27

Чернівці +26+29

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +26+29

Хмельницький +26+29

Житомир +25+27

Чернігів +25+27

Черкаси +25+27

Кропивницький +25+27

Миколаїв +25+27

Одеса +25+27

Херсон 25+27

Сімферополь +21+23

Полтава +24+26

Суми +24+26

Харків +21+23

Дніпро +22+24

Запоріжжя +21+23

Донецьк +21+23

Луганськ +20+22

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