Спека та грози: синоптик попередила про погоду 12 червня

12 червня в Україні продовжить підійматись температура повітря, а у кількох областях країни пройдуть нетривалі дощі. Детальніше про погоду на завтра читайте далі.

Новий тиждень червня все ще втримає спеку на території країни. 12 червня, у середу, вдень повітря прогріється до +30+35, а трохи свіжіше буде на заході – до+29+32. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Окремі дощі з грозами можливі на Заході, Півночі та на Вінниччині. Щоправда, їхній масштаб та поширення меншають, спека випаровує вологу, тому дощі ймовірні у цих частинах, проте такі собі – де-не-де. У східних областях, південній частині та у більшості Центру - сухо, ясно, спекотно, пожежна небезпека", – додала вона.

У Києві 12 червня також буде спекотно і без суттєвих опадів, до +30+33. До кінця тижня спека посилюватиметься, а сухе повітря переважатиме.

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