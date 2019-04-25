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Спека та грози: прогноз погоди до кінця тижня

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Погода до кінця Страсного тижня - фото 1
Погода до кінця Страсного тижня

До кінця Страсного тижня в Україні відчутно зміниться погода, адже вологи побільшає і потеплішає. Детальніше про прогноз на 26-28 квітня читайте далі.

Синоптик Наталка Діденко на своєму блозі головного метеоролога країни на opinionua розповіла, що очікувати від погоди. За її словами, у найближчі дні антициклон втримає суху та сонячну погоду. Одна на заході наприкінці тижня місцями можливі дощі з грозами, а на вихідних волога погода дійде до Вінниччини, Житомирщини і Київщини.

І ще: Весна у розпалі: коли в Україну прийде похолодання

"Температура повітря поступово підвищуватиметься. Уночі заморозки відступатимуть – очікується +4+10 градусів, на півдні до +8+14 градусів. А протягом дня стовпчики термометрів досягнуть +13+19 градусів із поступовим зростанням до +15+24 градусів. При більш інтенсивному сонячному нагріванні температура повітря може підвищитися до +20+26 градусів", – зазначила синоптик.

До того ж, на заході посилиться вітер до 15-20 м/с, а також пройдуть дощі на сам Великдень, а температура повітря знизиться на 3-6 градусів.

Погода до кінця Страсного тижня - фото 323895
Погода до кінця Страсного тижня

"У Києві Страсний тиждень – теплий та сонячний. Температура повітря в нічні години становитиме +7+12 градусів, а впродовж дня справжнє, майже літнє, тепло порадує і людей, і природу: +18+23 градуси", – додала Діденко.

На Великдень у Києві можливий дощ, а повітря прогріється до +20. Нова порція зміни погоди з грозами та похолоданням прийде вже з понеділка, 29 квітня.

Погода до кінця Страсного тижня - фото 323894
Погода до кінця Страсного тижня

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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