Спека спровокувала масштабну лісову пожежу в Іспанії: серія фото

В Європі уже не один тиждень панує неймовірна спека. Аномально високі температури повітря спровокували посуху та масштабні пожежі. Зокрема палає Іспанія.

Як пише Associated Press, на північному сході Іспанії, у провінції Сарагоса, почалася сильна лісова пожежа, мешканців восьми сіл евакуювали. За добу вогонь по периметру поширився на 50 кілометрів.

До слова: Європа потерпає від аномальної спеки

Як відомо, стихійне лихо в регіоні почалося в суботу через посуху. А в районі селища Аньйон-де-Монкайо ситуація критична. До гасіння вогню залучено сотні пожежників.

Читайте також: Китай накрила найпотужніша за 20 років піщана буря