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Спека спровокувала масштабну лісову пожежу в Іспанії: серія фото

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Лісову пожежа в Іспанії - фото 1
Лісову пожежа в Іспанії / twitter

В Європі уже не один тиждень панує неймовірна спека. Аномально високі температури повітря спровокували посуху та масштабні пожежі. Зокрема палає Іспанія.

Як пише Associated Press, на північному сході Іспанії, у провінції Сарагоса, почалася сильна лісова пожежа, мешканців восьми сіл евакуювали. За добу вогонь по периметру поширився на 50 кілометрів.

До слова: Європа потерпає від аномальної спеки

Як відомо, стихійне лихо в регіоні почалося в суботу через посуху. А в районі селища Аньйон-де-Монкайо ситуація критична. До гасіння вогню залучено сотні пожежників.

Спека спровокувала масштабну лісову пожежу в Іспанії: серія фото - фото 511438

Спека спровокувала масштабну лісову пожежу в Іспанії: серія фото - фото 511439

Спека спровокувала масштабну лісову пожежу в Іспанії: серія фото - фото 511440

Спека спровокувала масштабну лісову пожежу в Іспанії: серія фото - фото 511441

Спека спровокувала масштабну лісову пожежу в Іспанії: серія фото - фото 511442

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